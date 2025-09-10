Dövizler / BNTX
BNTX: BioNTech SE - American Depositary Shares
96.22 USD 0.09 (0.09%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BNTX fiyatı bugün -0.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 96.04 ve Yüksek fiyatı olarak 97.83 aralığında işlem gördü.
BioNTech SE - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BNTX haberleri
- CDC paneli evrensel Covid aşısı tavsiyesini sonlandırmak için oy kullandı
- CDC Ends Universal Covid Vaccine Recommendation; Moderna Skids
- CDC panel votes to end universal Covid shot recommendation
- US vaccine advisers abandon broad COVID shot support
- The Battle Over Covid Vaccines Hits A Fever Pitch As RFK-Picked Panel Makes Its Debut
- Roivant Sciences CEO’su Gline 49.957 dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi
- Roivant Sciences CEO Gline buys $49,957 in shares
- H.C. Wainwright, Roivant Sciences için hedef fiyatını 20 dolara yükseltti
- Roivant Sciences stock price target raised to $20 by H.C. Wainwright
- Roivant Sciences stock price target raised to $24 by Goldman Sachs
- MRNA Stock Rises as Updated COVID-19 Jab Shows Strong Immune Response
- COVID-19 Vaccine Stocks Fall on Reports Linking Shots to Child Deaths
- Synopsys, Chewy, And The Trade Desk Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Sep. 8- Sep. 12): Are The Others In Your Portfolio? - Burlington Stores (NYSE:BURL), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Why BioNTech Stock Sank by More Than 7% Today
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- COVID vaccine makers’ shares fall as Trump officials reportedly link shots to child deaths
- Pfizer, Moderna, BioNTech aşıların çocuk ölümleriyle bağlantısı haberiyle düşüşte
- Pfizer, Moderna, BioNTech trade lower amid report of vaccine link to child deaths
- Pfizer, Moderna, BioNTech Stocks Tumble After Report Of Plan To Link COVID Vaccines To Child Deaths - Moderna (NASDAQ:MRNA), Pfizer (NYSE:PFE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- BMY-BioNTech Partnership: A Potential Catalyst for Long-Term Gains?
- Roivant Sciences hisseleri 14,29 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- Bristol Myers Loses 19.2% in Six Months: Buy, Sell or Hold?
- China-Tied Biotechs Zai Labs, BeOne Plunge On Rumored Executive Order
Günlük aralık
96.04 97.83
Yıllık aralık
81.20 129.26
- Önceki kapanış
- 96.31
- Açılış
- 96.99
- Satış
- 96.22
- Alış
- 96.52
- Düşük
- 96.04
- Yüksek
- 97.83
- Hacim
- 2.139 K
- Günlük değişim
- -0.09%
- Aylık değişim
- -3.77%
- 6 aylık değişim
- 4.67%
- Yıllık değişim
- -19.76%
