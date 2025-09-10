CotationsSections
Devises / BNTX
BNTX: BioNTech SE - American Depositary Shares

96.22 USD 0.09 (0.09%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BNTX a changé de -0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 96.04 et à un maximum de 97.83.

Suivez la dynamique BioNTech SE - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
96.04 97.83
Range Annuel
81.20 129.26
Clôture Précédente
96.31
Ouverture
96.99
Bid
96.22
Ask
96.52
Plus Bas
96.04
Plus Haut
97.83
Volume
2.139 K
Changement quotidien
-0.09%
Changement Mensuel
-3.77%
Changement à 6 Mois
4.67%
Changement Annuel
-19.76%
