BNTX: BioNTech SE - American Depositary Shares

99.16 USD 1.01 (1.03%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BNTX para hoje mudou para 1.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 98.73 e o mais alto foi 99.36.

Veja a dinâmica do par de moedas BioNTech SE - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

BNTX Notícias

Faixa diária
98.73 99.36
Faixa anual
81.20 129.26
Fechamento anterior
98.15
Open
99.00
Bid
99.16
Ask
99.46
Low
98.73
High
99.36
Volume
66
Mudança diária
1.03%
Mudança mensal
-0.83%
Mudança de 6 meses
7.86%
Mudança anual
-17.30%
