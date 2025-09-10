통화 / BNTX
BNTX: BioNTech SE - American Depositary Shares
96.22 USD 0.09 (0.09%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BNTX 환율이 오늘 -0.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 96.04이고 고가는 97.83이었습니다.
BioNTech SE - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BNTX News
- CDC panel votes to end universal Covid shot recommendation
- The Battle Over Covid Vaccines Hits A Fever Pitch As RFK-Picked Panel Makes Its Debut
- 로ivant Sciences CEO, 주식 49,957달러 상당 매입
- Roivant Sciences CEO Gline buys $49,957 in shares
- 로ivant Sciences 목표 주가, H.C. Wainwright, 20달러로 상향
- Roivant Sciences stock price target raised to $20 by H.C. Wainwright
- 골드만삭스, 로이반트 사이언스 목표 주가 24달러로 상향
- Roivant Sciences stock price target raised to $24 by Goldman Sachs
- MRNA Stock Rises as Updated COVID-19 Jab Shows Strong Immune Response
- COVID-19 Vaccine Stocks Fall on Reports Linking Shots to Child Deaths
- 시높시스, 츄이, 더 트레이드 데스크 등 지난주 급락한 대형주 10종목 (9월 8일~12일)
- Synopsys, Chewy, And The Trade Desk Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Sep. 8- Sep. 12): Are The Others In Your Portfolio? - Burlington Stores (NYSE:BURL), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- COVID 백신과 아동 사망 연관 계획 보도 후 화이자, 모더나 및 바이오엔텍 주식 급락
- Why BioNTech Stock Sank by More Than 7% Today
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- COVID vaccine makers’ shares fall as Trump officials reportedly link shots to child deaths
- 화이자, 모더나, 바이오앤테크, 백신과 아동 사망 연관성 보도로 주가 하락
- Pfizer, Moderna, BioNTech trade lower amid report of vaccine link to child deaths
- Pfizer, Moderna, BioNTech Stocks Tumble After Report Of Plan To Link COVID Vaccines To Child Deaths - Moderna (NASDAQ:MRNA), Pfizer (NYSE:PFE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- BMY-BioNTech Partnership: A Potential Catalyst for Long-Term Gains?
- 로ivant Sciences, 주당 1만8954원(14.29달러)에 52주 신고가 경신
- Bristol Myers Loses 19.2% in Six Months: Buy, Sell or Hold?
- China-Tied Biotechs Zai Labs, BeOne Plunge On Rumored Executive Order
일일 변동 비율
96.04 97.83
년간 변동
81.20 129.26
- 이전 종가
- 96.31
- 시가
- 96.99
- Bid
- 96.22
- Ask
- 96.52
- 저가
- 96.04
- 고가
- 97.83
- 볼륨
- 2.139 K
- 일일 변동
- -0.09%
- 월 변동
- -3.77%
- 6개월 변동
- 4.67%
- 년간 변동율
- -19.76%
