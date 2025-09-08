通貨 / BNTX
BNTX: BioNTech SE - American Depositary Shares
96.31 USD 1.84 (1.87%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BNTXの今日の為替レートは、-1.87%変化しました。日中、通貨は1あたり95.34の安値と99.41の高値で取引されました。
BioNTech SE - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BNTX News
- The Battle Over Covid Vaccines Hits A Fever Pitch As RFK-Picked Panel Makes Its Debut
- Roivant Sciences stock price target raised to $20 by H.C. Wainwright
- ゴールドマン・サックス、ロイバント・サイエンシズの目標株価を24ドルに引き上げ
- Roivant Sciences stock price target raised to $24 by Goldman Sachs
- MRNA Stock Rises as Updated COVID-19 Jab Shows Strong Immune Response
- COVID-19 Vaccine Stocks Fall on Reports Linking Shots to Child Deaths
- Synopsys, Chewy, And The Trade Desk Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Sep. 8- Sep. 12): Are The Others In Your Portfolio? - Burlington Stores (NYSE:BURL), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Why BioNTech Stock Sank by More Than 7% Today
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- COVID vaccine makers’ shares fall as Trump officials reportedly link shots to child deaths
- ファイザー、モデルナ、BioNTechの株価、ワクチンと小児死亡の関連報道で下落
- Pfizer, Moderna, BioNTech trade lower amid report of vaccine link to child deaths
- Pfizer, Moderna, BioNTech Stocks Tumble After Report Of Plan To Link COVID Vaccines To Child Deaths - Moderna (NASDAQ:MRNA), Pfizer (NYSE:PFE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- BMY-BioNTech Partnership: A Potential Catalyst for Long-Term Gains?
- ロイバント・サイエンシズの株価、52週高値の14.29ドルに到達
- Bristol Myers Loses 19.2% in Six Months: Buy, Sell or Hold?
- China-Tied Biotechs Zai Labs, BeOne Plunge On Rumored Executive Order
- Roivant Sciences stock rating reiterated at Buy by TD Cowen
- SMMT Stock Plummets 25% on Regional Data Differences in NSCLC Study
- Ideaya Biosciences stock falls despite positive R&D Day updates
- Pfizer, BioNTech Covid Vaccine Update That Boosts Antibodies 4-Fold - Pfizer (NYSE:PFE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- BioNTech, Bristol Myers Squibb Show Tumor Shrinkage In Lung Cancer Immunotherapy - Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
1日のレンジ
95.34 99.41
1年のレンジ
81.20 129.26
- 以前の終値
- 98.15
- 始値
- 99.00
- 買値
- 96.31
- 買値
- 96.61
- 安値
- 95.34
- 高値
- 99.41
- 出来高
- 5.178 K
- 1日の変化
- -1.87%
- 1ヶ月の変化
- -3.68%
- 6ヶ月の変化
- 4.76%
- 1年の変化
- -19.68%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B