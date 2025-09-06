Валюты / BNTX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BNTX: BioNTech SE - American Depositary Shares
99.26 USD 1.38 (1.41%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BNTX за сегодня изменился на 1.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 97.92, а максимальная — 100.77.
Следите за динамикой BioNTech SE - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BNTX
- COVID-19 Vaccine Stocks Fall on Reports Linking Shots to Child Deaths
- Synopsys, Chewy, And The Trade Desk Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Sep. 8- Sep. 12): Are The Others In Your Portfolio? - Burlington Stores (NYSE:BURL), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Why BioNTech Stock Sank by More Than 7% Today
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- COVID vaccine makers’ shares fall as Trump officials reportedly link shots to child deaths
- Акции Pfizer, Moderna, BioNTech падают на фоне сообщений о связи вакцин со смертями детей
- Pfizer, Moderna, BioNTech trade lower amid report of vaccine link to child deaths
- Pfizer, Moderna, BioNTech Stocks Tumble After Report Of Plan To Link COVID Vaccines To Child Deaths - Moderna (NASDAQ:MRNA), Pfizer (NYSE:PFE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- BMY-BioNTech Partnership: A Potential Catalyst for Long-Term Gains?
- Акции Roivant Sciences достигли 52-недельного максимума в $14,29
- Bristol Myers Loses 19.2% in Six Months: Buy, Sell or Hold?
- China-Tied Biotechs Zai Labs, BeOne Plunge On Rumored Executive Order
- Roivant Sciences stock rating reiterated at Buy by TD Cowen
- SMMT Stock Plummets 25% on Regional Data Differences in NSCLC Study
- Ideaya Biosciences stock falls despite positive R&D Day updates
- Pfizer, BioNTech Covid Vaccine Update That Boosts Antibodies 4-Fold - Pfizer (NYSE:PFE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- BioNTech, Bristol Myers Squibb Show Tumor Shrinkage In Lung Cancer Immunotherapy - Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Summit Therapeutics Crashes After Failing To Deliver Another Merck-Walloping Punch
- BioNTech stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on positive trial data
- BioNTech and Bristol Myers Squibb amend partnership for BNT327 with $1.5 billion upfront payment
- BioNTech's First Oncology Win: A Major Step, But Not A Game-Changer Yet (NASDAQ:BNTX)
Дневной диапазон
97.92 100.77
Годовой диапазон
81.20 129.26
- Предыдущее закрытие
- 97.88
- Open
- 98.00
- Bid
- 99.26
- Ask
- 99.56
- Low
- 97.92
- High
- 100.77
- Объем
- 2.558 K
- Дневное изменение
- 1.41%
- Месячное изменение
- -0.73%
- 6-месячное изменение
- 7.97%
- Годовое изменение
- -17.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.