BNTX: BioNTech SE - American Depositary Shares

99.26 USD 1.38 (1.41%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BNTX за сегодня изменился на 1.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 97.92, а максимальная — 100.77.

Следите за динамикой BioNTech SE - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
97.92 100.77
Годовой диапазон
81.20 129.26
Предыдущее закрытие
97.88
Open
98.00
Bid
99.26
Ask
99.56
Low
97.92
High
100.77
Объем
2.558 K
Дневное изменение
1.41%
Месячное изменение
-0.73%
6-месячное изменение
7.97%
Годовое изменение
-17.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.