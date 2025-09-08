货币 / BNTX
BNTX: BioNTech SE - American Depositary Shares
99.26 USD 1.38 (1.41%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BNTX汇率已更改1.41%。当日，交易品种以低点97.92和高点100.77进行交易。
关注BioNTech SE - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
97.92 100.77
年范围
81.20 129.26
- 前一天收盘价
- 97.88
- 开盘价
- 98.00
- 卖价
- 99.26
- 买价
- 99.56
- 最低价
- 97.92
- 最高价
- 100.77
- 交易量
- 2.558 K
- 日变化
- 1.41%
- 月变化
- -0.73%
- 6个月变化
- 7.97%
- 年变化
- -17.22%
