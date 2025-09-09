KurseKategorien
BNTX: BioNTech SE - American Depositary Shares

96.31 USD 1.84 (1.87%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BNTX hat sich für heute um -1.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 95.34 bis zu einem Hoch von 99.41 gehandelt.

Verfolgen Sie die BioNTech SE - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
95.34 99.41
Jahresspanne
81.20 129.26
Vorheriger Schlusskurs
98.15
Eröffnung
99.00
Bid
96.31
Ask
96.61
Tief
95.34
Hoch
99.41
Volumen
5.178 K
Tagesänderung
-1.87%
Monatsänderung
-3.68%
6-Monatsänderung
4.76%
Jahresänderung
-19.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K