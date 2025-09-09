Währungen / BNTX
BNTX: BioNTech SE - American Depositary Shares
96.31 USD 1.84 (1.87%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BNTX hat sich für heute um -1.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 95.34 bis zu einem Hoch von 99.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die BioNTech SE - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BNTX News
Tagesspanne
95.34 99.41
Jahresspanne
81.20 129.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 98.15
- Eröffnung
- 99.00
- Bid
- 96.31
- Ask
- 96.61
- Tief
- 95.34
- Hoch
- 99.41
- Volumen
- 5.178 K
- Tagesänderung
- -1.87%
- Monatsänderung
- -3.68%
- 6-Monatsänderung
- 4.76%
- Jahresänderung
- -19.68%
