BNTX: BioNTech SE - American Depositary Shares
96.22 USD 0.09 (0.09%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BNTX ha avuto una variazione del -0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 96.04 e ad un massimo di 97.83.
Segui le dinamiche di BioNTech SE - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BNTX News
- Commissione CDC vota per porre fine alla raccomandazione universale per i vaccini Covid
- The Battle Over Covid Vaccines Hits A Fever Pitch As RFK-Picked Panel Makes Its Debut
- MRNA Stock Rises as Updated COVID-19 Jab Shows Strong Immune Response
- Why BioNTech Stock Sank by More Than 7% Today
- Pfizer, Moderna e BioNTech in calo dopo report su legame vaccini-morti infantili
- Pfizer, Moderna, BioNTech trade lower amid report of vaccine link to child deaths
- Pfizer, Moderna, BioNTech Stocks Tumble After Report Of Plan To Link COVID Vaccines To Child Deaths - Moderna (NASDAQ:MRNA), Pfizer (NYSE:PFE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- BMY-BioNTech Partnership: A Potential Catalyst for Long-Term Gains?
Intervallo Giornaliero
96.04 97.83
Intervallo Annuale
81.20 129.26
- Chiusura Precedente
- 96.31
- Apertura
- 96.99
- Bid
- 96.22
- Ask
- 96.52
- Minimo
- 96.04
- Massimo
- 97.83
- Volume
- 2.139 K
- Variazione giornaliera
- -0.09%
- Variazione Mensile
- -3.77%
- Variazione Semestrale
- 4.67%
- Variazione Annuale
- -19.76%
20 settembre, sabato