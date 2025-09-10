QuotazioniSezioni
Valute / BNTX
Tornare a Azioni

BNTX: BioNTech SE - American Depositary Shares

96.22 USD 0.09 (0.09%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BNTX ha avuto una variazione del -0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 96.04 e ad un massimo di 97.83.

Segui le dinamiche di BioNTech SE - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BNTX News

Intervallo Giornaliero
96.04 97.83
Intervallo Annuale
81.20 129.26
Chiusura Precedente
96.31
Apertura
96.99
Bid
96.22
Ask
96.52
Minimo
96.04
Massimo
97.83
Volume
2.139 K
Variazione giornaliera
-0.09%
Variazione Mensile
-3.77%
Variazione Semestrale
4.67%
Variazione Annuale
-19.76%
20 settembre, sabato