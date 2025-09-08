Divisas / BNTX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BNTX: BioNTech SE - American Depositary Shares
98.15 USD 1.11 (1.12%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BNTX de hoy ha cambiado un -1.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 96.85, mientras que el máximo ha alcanzado 100.18.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BioNTech SE - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BNTX News
- Goldman Sachs eleva precio objetivo de Roivant Sciences a $24
- Roivant Sciences stock price target raised to $24 by Goldman Sachs
- MRNA Stock Rises as Updated COVID-19 Jab Shows Strong Immune Response
- COVID-19 Vaccine Stocks Fall on Reports Linking Shots to Child Deaths
- Synopsys, Chewy, And The Trade Desk Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Sep. 8- Sep. 12): Are The Others In Your Portfolio? - Burlington Stores (NYSE:BURL), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Why BioNTech Stock Sank by More Than 7% Today
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- COVID vaccine makers’ shares fall as Trump officials reportedly link shots to child deaths
- Acciones de Pfizer, Moderna y BioNTech caen tras informe sobre vacunas y muertes
- Pfizer, Moderna y BioNTech caen tras informe sobre vacunas y muertes infantiles
- Pfizer, Moderna, BioNTech trade lower amid report of vaccine link to child deaths
- Pfizer, Moderna, BioNTech Stocks Tumble After Report Of Plan To Link COVID Vaccines To Child Deaths - Moderna (NASDAQ:MRNA), Pfizer (NYSE:PFE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- BMY-BioNTech Partnership: A Potential Catalyst for Long-Term Gains?
- Acciones de Roivant Sciences alcanzan un máximo de 52 semanas a $14.29
- Las acciones de Roivant Sciences alcanzan un máximo de 52 semanas a 14,29 dólares
- Bristol Myers Loses 19.2% in Six Months: Buy, Sell or Hold?
- China-Tied Biotechs Zai Labs, BeOne Plunge On Rumored Executive Order
- TD Cowen reitera calificación de compra para acciones de Roivant Sciences
- Roivant Sciences stock rating reiterated at Buy by TD Cowen
- SMMT Stock Plummets 25% on Regional Data Differences in NSCLC Study
- Ideaya Biosciences stock falls despite positive R&D Day updates
- Pfizer, BioNTech Covid Vaccine Update That Boosts Antibodies 4-Fold - Pfizer (NYSE:PFE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
Rango diario
96.85 100.18
Rango anual
81.20 129.26
- Cierres anteriores
- 99.26
- Open
- 99.06
- Bid
- 98.15
- Ask
- 98.45
- Low
- 96.85
- High
- 100.18
- Volumen
- 2.856 K
- Cambio diario
- -1.12%
- Cambio mensual
- -1.84%
- Cambio a 6 meses
- 6.77%
- Cambio anual
- -18.15%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B