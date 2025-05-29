Dövizler / BLX
BLX: Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A
46.98 USD 0.62 (1.30%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BLX fiyatı bugün -1.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 46.80 ve Yüksek fiyatı olarak 47.70 aralığında işlem gördü.
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BLX haberleri
- Bladex ve Scotiabank, Peru’daki enerji santrali için 250 milyon dolar kredi yapılandırdı
- Bladex and Scotiabank structure $250 million loan for Peru energy plant
- Bladex ilk AT1 sermaye teklifinde 200 milyon dolar topladı
- Bladex raises $200 million in debut AT1 capital offering
- Latin Amerika Dış Ticaret Bankası hisseleri 47,64 dolarlık 52 haftalık zirveye ulaştı
- Foreign Trade Bank of Latin America stock hits 52-week high at $47.64
- I Was Wrong On Bladex, And The Name Still Has Value (NYSE:BLX)
- Foreign Trade Bank of Latin America stock hits 52-week high at 43.28 USD
- Bladex issues MXN 4 billion in notes on Mexican capital markets
- Bladex: Strong Growth In Fee Income Aids Dividend Safety And Future Growth (NYSE:BLX)
- Bladex stock reaches 52-week high at 42.9 USD
- Bladex: Growing Nicely, But In Riskier Economies (NYSE:BLX)
- Bladex and Silver Birch form alliance for LatAm financing
Günlük aralık
46.80 47.70
Yıllık aralık
31.14 48.37
- Önceki kapanış
- 47.60
- Açılış
- 47.70
- Satış
- 46.98
- Alış
- 47.28
- Düşük
- 46.80
- Yüksek
- 47.70
- Hacim
- 132
- Günlük değişim
- -1.30%
- Aylık değişim
- 3.25%
- 6 aylık değişim
- 27.63%
- Yıllık değişim
- 45.76%
21 Eylül, Pazar