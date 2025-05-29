Moedas / BLX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BLX: Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A
47.55 USD 0.30 (0.63%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BLX para hoje mudou para 0.63%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 47.34 e o mais alto foi 47.89.
Veja a dinâmica do par de moedas Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BLX Notícias
- Bladex e Scotiabank estruturam empréstimo de US$ 250 milhões para usina de energia no Peru
- Bladex and Scotiabank structure $250 million loan for Peru energy plant
- Bladex levanta US$ 200 milhões em sua primeira oferta de capital AT1
- Bladex raises $200 million in debut AT1 capital offering
- Ações do Banco de Comércio Exterior da América Latina atingem máxima de 52 semanas a US$ 47,64
- Foreign Trade Bank of Latin America stock hits 52-week high at $47.64
- I Was Wrong On Bladex, And The Name Still Has Value (NYSE:BLX)
- Foreign Trade Bank of Latin America stock hits 52-week high at 43.28 USD
- Bladex issues MXN 4 billion in notes on Mexican capital markets
- TSX futures rise amid US-Russia meet, trade talks; key data in focus
- Earnings call transcript: Boralex Q2 2025 misses EPS forecasts, stock drops 5.7%
- Boralex CFO Bruno Guilmette to step down in September
- Bladex: Strong Growth In Fee Income Aids Dividend Safety And Future Growth (NYSE:BLX)
- Scotiabank downgrades Boralex stock to Sector Perform on limited catalysts
- Bladex stock reaches 52-week high at 42.9 USD
- BMO Capital reiterates Outperform rating on Boralex stock, cites potential asset sales
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.41%
- Boralex recognized as Best Corporate Citizen in Canada by Corporate Knights
- Alain RhÃ©aume Announces His Retirement as Chair of the Board of Directors of Boralex
- Combining Sustainable Growth with Performance: Boralex Announces Its Strategic Plan and Financial Objectives for 2030
- REMINDER: Boralex to hold Investor Day and present its 2030 Strategy on June 17, 2025
- Boralex names Robin Deveaux as new North America executive VP
- Bladex: Growing Nicely, But In Riskier Economies (NYSE:BLX)
- Bladex and Silver Birch form alliance for LatAm financing
Faixa diária
47.34 47.89
Faixa anual
31.14 48.37
- Fechamento anterior
- 47.25
- Open
- 47.34
- Bid
- 47.55
- Ask
- 47.85
- Low
- 47.34
- High
- 47.89
- Volume
- 64
- Mudança diária
- 0.63%
- Mudança mensal
- 4.51%
- Mudança de 6 meses
- 29.18%
- Mudança anual
- 47.53%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh