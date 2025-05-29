货币 / BLX
BLX: Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A
47.49 USD 0.51 (1.09%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BLX汇率已更改1.09%。当日，交易品种以低点47.03和高点47.71进行交易。
关注Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BLX新闻
- Bladex和Scotiabank为秘鲁能源电厂提供2.5亿美元贷款
- Bladex and Scotiabank structure $250 million loan for Peru energy plant
- Bladex首次发行AT1资本工具筹集2亿美元
- Bladex raises $200 million in debut AT1 capital offering
- 拉丁美洲外贸银行股价创52周新高至47.64美元
- Foreign Trade Bank of Latin America stock hits 52-week high at $47.64
- I Was Wrong On Bladex, And The Name Still Has Value (NYSE:BLX)
- Bladex: Strong Growth In Fee Income Aids Dividend Safety And Future Growth (NYSE:BLX)
- Bladex stock reaches 52-week high at 42.9 USD
- Bladex: Growing Nicely, But In Riskier Economies (NYSE:BLX)
- Bladex and Silver Birch form alliance for LatAm financing
日范围
47.03 47.71
年范围
31.14 48.37
- 前一天收盘价
- 46.98
- 开盘价
- 47.48
- 卖价
- 47.49
- 买价
- 47.79
- 最低价
- 47.03
- 最高价
- 47.71
- 交易量
- 64
- 日变化
- 1.09%
- 月变化
- 4.37%
- 6个月变化
- 29.01%
- 年变化
- 47.35%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值