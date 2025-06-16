CotizacionesSecciones
BLX
BLX: Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A

47.25 USD 0.27 (0.57%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BLX de hoy ha cambiado un 0.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 47.03, mientras que el máximo ha alcanzado 47.88.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
47.03 47.88
Rango anual
31.14 48.37
Cierres anteriores
46.98
Open
47.48
Bid
47.25
Ask
47.55
Low
47.03
High
47.88
Volumen
368
Cambio diario
0.57%
Cambio mensual
3.85%
Cambio a 6 meses
28.36%
Cambio anual
46.60%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B