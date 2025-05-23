Валюты / BLX
BLX: Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A
46.98 USD 0.61 (1.28%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BLX за сегодня изменился на -1.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.75, а максимальная — 47.63.
Следите за динамикой Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BLX
- Bladex и Scotiabank структурируют кредит на $250 миллионов для энергетического предприятия в Перу
- Bladex and Scotiabank structure $250 million loan for Peru energy plant
- Bladex raises $200 million in debut AT1 capital offering
- Акции Foreign Trade Bank of Latin America достигли 52-недельного максимума в $47,64
- Foreign Trade Bank of Latin America stock hits 52-week high at $47.64
- I Was Wrong On Bladex, And The Name Still Has Value (NYSE:BLX)
- Foreign Trade Bank of Latin America stock hits 52-week high at 43.28 USD
- Bladex issues MXN 4 billion in notes on Mexican capital markets
- Bladex: Growing Nicely, But In Riskier Economies (NYSE:BLX)
- Bladex and Silver Birch form alliance for LatAm financing
- Bladex Acts as Global Coordinator and Mandated Lead Arranger for Staatsolie US$1.6bn Syndicated Credit Facility
Дневной диапазон
46.75 47.63
Годовой диапазон
31.14 48.37
- Предыдущее закрытие
- 47.59
- Open
- 47.42
- Bid
- 46.98
- Ask
- 47.28
- Low
- 46.75
- High
- 47.63
- Объем
- 183
- Дневное изменение
- -1.28%
- Месячное изменение
- 3.25%
- 6-месячное изменение
- 27.63%
- Годовое изменение
- 45.76%
