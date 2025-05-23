КотировкиРазделы
BLX: Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A

46.98 USD 0.61 (1.28%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BLX за сегодня изменился на -1.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.75, а максимальная — 47.63.

Следите за динамикой Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
46.75 47.63
Годовой диапазон
31.14 48.37
Предыдущее закрытие
47.59
Open
47.42
Bid
46.98
Ask
47.28
Low
46.75
High
47.63
Объем
183
Дневное изменение
-1.28%
Месячное изменение
3.25%
6-месячное изменение
27.63%
Годовое изменение
45.76%
