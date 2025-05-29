QuotazioniSezioni
BLX: Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A

46.98 USD 0.62 (1.30%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BLX ha avuto una variazione del -1.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 46.80 e ad un massimo di 47.70.

Segui le dinamiche di Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
46.80 47.70
Intervallo Annuale
31.14 48.37
Chiusura Precedente
47.60
Apertura
47.70
Bid
46.98
Ask
47.28
Minimo
46.80
Massimo
47.70
Volume
132
Variazione giornaliera
-1.30%
Variazione Mensile
3.25%
Variazione Semestrale
27.63%
Variazione Annuale
45.76%
20 settembre, sabato