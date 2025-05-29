Valute / BLX
BLX: Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A
46.98 USD 0.62 (1.30%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BLX ha avuto una variazione del -1.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 46.80 e ad un massimo di 47.70.
Segui le dinamiche di Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BLX News
- Bladex e Scotiabank strutturano prestito da $250 milioni per centrale in Perù
- Bladex and Scotiabank structure $250 million loan for Peru energy plant
- Bladex raccoglie 200 milioni di dollari nella sua prima offerta di capitale AT1
- Bladex raises $200 million in debut AT1 capital offering
- Azioni della Banca del Commercio Estero dell’America Latina toccano massimo a 52 settimane a $47,64
- Foreign Trade Bank of Latin America stock hits 52-week high at $47.64
- I Was Wrong On Bladex, And The Name Still Has Value (NYSE:BLX)
- Foreign Trade Bank of Latin America stock hits 52-week high at 43.28 USD
- Bladex issues MXN 4 billion in notes on Mexican capital markets
- Bladex: Growing Nicely, But In Riskier Economies (NYSE:BLX)
- Bladex and Silver Birch form alliance for LatAm financing
Intervallo Giornaliero
46.80 47.70
Intervallo Annuale
31.14 48.37
- Chiusura Precedente
- 47.60
- Apertura
- 47.70
- Bid
- 46.98
- Ask
- 47.28
- Minimo
- 46.80
- Massimo
- 47.70
- Volume
- 132
- Variazione giornaliera
- -1.30%
- Variazione Mensile
- 3.25%
- Variazione Semestrale
- 27.63%
- Variazione Annuale
- 45.76%
20 settembre, sabato