BLX: Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A
47.60 USD 0.35 (0.74%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BLX hat sich für heute um 0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.34 bis zu einem Hoch von 47.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BLX News
- Bladex und Scotiabank strukturieren 250-Millionen-Dollar-Darlehen für Kraftwerk in Peru
- Bladex and Scotiabank structure $250 million loan for Peru energy plant
- Bladex nimmt mit erster AT1-Anleihe 200 Millionen US-Dollar auf
- Bladex raises $200 million in debut AT1 capital offering
- Aktie der Foreign Trade Bank of Latin America erreicht 52-Wochen-Hoch bei 47,64 US-Dollar
- Foreign Trade Bank of Latin America stock hits 52-week high at $47.64
- I Was Wrong On Bladex, And The Name Still Has Value (NYSE:BLX)
- Foreign Trade Bank of Latin America stock hits 52-week high at 43.28 USD
- Bladex issues MXN 4 billion in notes on Mexican capital markets
- Bladex: Growing Nicely, But In Riskier Economies (NYSE:BLX)
- Bladex and Silver Birch form alliance for LatAm financing
Tagesspanne
47.34 47.89
Jahresspanne
31.14 48.37
- Vorheriger Schlusskurs
- 47.25
- Eröffnung
- 47.34
- Bid
- 47.60
- Ask
- 47.90
- Tief
- 47.34
- Hoch
- 47.89
- Volumen
- 345
- Tagesänderung
- 0.74%
- Monatsänderung
- 4.62%
- 6-Monatsänderung
- 29.31%
- Jahresänderung
- 47.69%
