Dövizler / BJUN
BJUN: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June
45.64 USD 0.05 (0.11%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BJUN fiyatı bugün 0.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.58 ve Yüksek fiyatı olarak 45.64 aralığında işlem gördü.
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BJUN haberleri
Günlük aralık
45.58 45.64
Yıllık aralık
36.47 45.64
- Önceki kapanış
- 45.59
- Açılış
- 45.58
- Satış
- 45.64
- Alış
- 45.94
- Düşük
- 45.58
- Yüksek
- 45.64
- Hacim
- 6
- Günlük değişim
- 0.11%
- Aylık değişim
- 2.13%
- 6 aylık değişim
- 12.36%
- Yıllık değişim
- 12.83%
21 Eylül, Pazar