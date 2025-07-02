통화 / BJUN
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BJUN: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June
45.64 USD 0.05 (0.11%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BJUN 환율이 오늘 0.11%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 45.58이고 고가는 45.64이었습니다.
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BJUN News
- Expectations Of September 2025 Rate Cut Lock In As S&P 500 Reaches New Heights
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- The S&P 500 Continues Mostly Sideway Trajectory (undefined:SPX)
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- The Outlook For S&P 500 Dividends In August 2025 (null:SPX)
- Summer 2025 Snapshot Of Expected Future S&P 500 Earnings (undefined:SPX)
- S&P 500 Rises As Fed Thinks About Next Move For Interest Rates
- The Bubble Term
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- S&P 500 Index Buybacks Hit Record
- S&P 500 Earnings: One Unusual Aspect To Q3 ’25 Earnings Estimates
- Oil Is Probably Not The Market’s Biggest Threat
- S&P 500 Looking At Fed For Direction On Interest Rates
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- The Outlook For S&P 500 Dividends In July 2025
- Most S&P 500 Sectors Set For Q2 Earnings Decline
- S&P 500 Investors Still Wondering If Rate Cuts Will Be On Fed's Menu
- Is The Dollar Setting Up For A Comeback?
- Q2 2025 Earnings Season Preview
- It Pays To Be Optimistic
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- S&P 500 Rallies 5% In June To Close Month At Record High
일일 변동 비율
45.58 45.64
년간 변동
36.47 45.64
- 이전 종가
- 45.59
- 시가
- 45.58
- Bid
- 45.64
- Ask
- 45.94
- 저가
- 45.58
- 고가
- 45.64
- 볼륨
- 6
- 일일 변동
- 0.11%
- 월 변동
- 2.13%
- 6개월 변동
- 12.36%
- 년간 변동율
- 12.83%
20 9월, 토요일