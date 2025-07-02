КотировкиРазделы
Валюты / BJUN
BJUN: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June

45.47 USD 0.05 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BJUN за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.46, а максимальная — 45.54.

Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
45.46 45.54
Годовой диапазон
36.47 45.58
Предыдущее закрытие
45.52
Open
45.54
Bid
45.47
Ask
45.77
Low
45.46
High
45.54
Объем
8
Дневное изменение
-0.11%
Месячное изменение
1.75%
6-месячное изменение
11.94%
Годовое изменение
12.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.