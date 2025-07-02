CotationsSections
BJUN: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June

45.64 USD 0.05 (0.11%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BJUN a changé de 0.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 45.58 et à un maximum de 45.64.

Suivez la dynamique Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
45.58 45.64
Range Annuel
36.47 45.64
Clôture Précédente
45.59
Ouverture
45.58
Bid
45.64
Ask
45.94
Plus Bas
45.58
Plus Haut
45.64
Volume
6
Changement quotidien
0.11%
Changement Mensuel
2.13%
Changement à 6 Mois
12.36%
Changement Annuel
12.83%
