Dövizler / BIDU
BIDU: Baidu Inc - American Depositary Shares, each representing 8 ord
135.35 USD 0.10 (0.07%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BIDU fiyatı bugün 0.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 134.86 ve Yüksek fiyatı olarak 138.18 aralığında işlem gördü.
Baidu Inc - American Depositary Shares, each representing 8 ord hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
134.86 138.18
Yıllık aralık
74.71 138.18
- Önceki kapanış
- 135.25
- Açılış
- 136.69
- Satış
- 135.35
- Alış
- 135.65
- Düşük
- 134.86
- Yüksek
- 138.18
- Hacim
- 14.266 K
- Günlük değişim
- 0.07%
- Aylık değişim
- 46.07%
- 6 aylık değişim
- 48.13%
- Yıllık değişim
- 27.99%
21 Eylül, Pazar