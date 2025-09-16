通貨 / BIDU
BIDU: Baidu Inc - American Depositary Shares, each representing 8 ord
135.25 USD 2.58 (1.87%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BIDUの今日の為替レートは、-1.87%変化しました。日中、通貨は1あたり132.02の安値と137.08の高値で取引されました。
Baidu Inc - American Depositary Shares, each representing 8 ordダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
132.02 137.08
1年のレンジ
74.71 138.00
- 以前の終値
- 137.83
- 始値
- 133.61
- 買値
- 135.25
- 買値
- 135.55
- 安値
- 132.02
- 高値
- 137.08
- 出来高
- 21.412 K
- 1日の変化
- -1.87%
- 1ヶ月の変化
- 45.96%
- 6ヶ月の変化
- 48.02%
- 1年の変化
- 27.90%
