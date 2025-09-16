クォートセクション
BIDU
BIDU: Baidu Inc - American Depositary Shares, each representing 8 ord

135.25 USD 2.58 (1.87%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BIDUの今日の為替レートは、-1.87%変化しました。日中、通貨は1あたり132.02の安値と137.08の高値で取引されました。

Baidu Inc - American Depositary Shares, each representing 8 ordダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
132.02 137.08
1年のレンジ
74.71 138.00
以前の終値
137.83
始値
133.61
買値
135.25
買値
135.55
安値
132.02
高値
137.08
出来高
21.412 K
1日の変化
-1.87%
1ヶ月の変化
45.96%
6ヶ月の変化
48.02%
1年の変化
27.90%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K