BIDU: Baidu Inc - American Depositary Shares, each representing 8 ord
137.83 USD 14.04 (11.34%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BIDU de hoy ha cambiado un 11.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 130.68, mientras que el máximo ha alcanzado 138.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Baidu Inc - American Depositary Shares, each representing 8 ord. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BIDU News
- El ETF ARK de Cathie Wood centra su atención en la compra de acciones de CRSP y BEAM
- Why Baidu Stock Zoomed 11% Higher Today
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- General Mills, Nvidia and FedEx fall premarket; Netflix and Baidu rise
- Jefferies eleva el precio objetivo de las acciones de Baidu a 157 dólares por avances en IA
- Jefferies raises Baidu stock price target to $157 on AI developments
- China Bans Nvidia RTX6000D Sales, Raising Fresh Pressure on NVDA Stock - TipRanks.com
- Fundraising Frenzy, AI Buzz Fuel Chinese Tech Rally
- Chinese Tech Stocks Rally as Beijing Tells Firms To Stop Buying Nvidia's AI Chips
- Baidu Stock Jumps as AI Breakthrough Sparks Biggest Rally In Months
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- Goldman Sachs, Morgan Stanley defeat Archegos investors’ insider trading appeals
- Baidu's AI Buzz vs. Revenue Reality: Time for Investors to Cash Out?
- Baidu, Inc. (BIDU) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Baidu's Rising Costs Erode Profits: Can Future AI Gains Offset Strain?
- Baidu completa oferta de bonos senior por CNY4.4 mil millones
- Baidu completa una oferta de bonos senior por 4.400 millones de yuanes
- 2 More Stocks With 1,000% Upside
- Quick Profit In Chinese Stock Market Trade Based On Personality And Portfolio
Rango diario
130.68 138.00
Rango anual
74.71 138.00
- Cierres anteriores
- 123.79
- Open
- 133.85
- Bid
- 137.83
- Ask
- 138.13
- Low
- 130.68
- High
- 138.00
- Volumen
- 45.134 K
- Cambio diario
- 11.34%
- Cambio mensual
- 48.75%
- Cambio a 6 meses
- 50.85%
- Cambio anual
- 30.34%
