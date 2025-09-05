Валюты / BIDU
BIDU: Baidu Inc - American Depositary Shares, each representing 8 ord
123.79 USD 8.97 (7.81%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BIDU за сегодня изменился на 7.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 116.86, а максимальная — 124.79.
Следите за динамикой Baidu Inc - American Depositary Shares, each representing 8 ord. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
116.86 124.79
Годовой диапазон
74.71 124.79
- Предыдущее закрытие
- 114.82
- Open
- 117.01
- Bid
- 123.79
- Ask
- 124.09
- Low
- 116.86
- High
- 124.79
- Объем
- 29.794 K
- Дневное изменение
- 7.81%
- Месячное изменение
- 33.60%
- 6-месячное изменение
- 35.48%
- Годовое изменение
- 17.06%
