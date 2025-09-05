КотировкиРазделы
Валюты / BIDU
BIDU: Baidu Inc - American Depositary Shares, each representing 8 ord

123.79 USD 8.97 (7.81%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BIDU за сегодня изменился на 7.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 116.86, а максимальная — 124.79.

Дневной диапазон
116.86 124.79
Годовой диапазон
74.71 124.79
Предыдущее закрытие
114.82
Open
117.01
Bid
123.79
Ask
124.09
Low
116.86
High
124.79
Объем
29.794 K
Дневное изменение
7.81%
Месячное изменение
33.60%
6-месячное изменение
35.48%
Годовое изменение
17.06%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.