BIDU: Baidu Inc - American Depositary Shares, each representing 8 ord
133.80 USD 4.03 (2.92%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BIDU para hoje mudou para -2.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 132.02 e o mais alto foi 134.29.
Veja a dinâmica do par de moedas Baidu Inc - American Depositary Shares, each representing 8 ord. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BIDU Notícias
- BMO sees Lyft’s Waymo deal as a ‘big step in the right direction’
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- ETF da Cathie Wood foca em compras de ações CRSP e BEAM
- Why Baidu Stock Zoomed 11% Higher Today
- ‘We Don’t Need Nvidia’ – China Tells its Tech Titans to Stop Buying Nvidia (NVDA) Chips - TipRanks.com
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- General Mills, Nvidia e FedEx caem no pré-mercado; Netflix e Baidu sobem
- General Mills, Nvidia and FedEx fall premarket; Netflix and Baidu rise
- Jefferies eleva preço-alvo das ações da Baidu para US$ 157 devido a avanços em IA
- Jefferies raises Baidu stock price target to $157 on AI developments
- China Bans Nvidia RTX6000D Sales, Raising Fresh Pressure on NVDA Stock - TipRanks.com
- Ações de Hong Kong fecham com maior alta em quatro anos em meio a otimismo com IA e avanço em acordo sobre TikTok
- Fundraising Frenzy, AI Buzz Fuel Chinese Tech Rally
- Chinese Tech Stocks Rally as Beijing Tells Firms To Stop Buying Nvidia's AI Chips
- Baidu Stock Jumps as AI Breakthrough Sparks Biggest Rally In Months
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- Goldman Sachs, Morgan Stanley defeat Archegos investors’ insider trading appeals
- Baidu's AI Buzz vs. Revenue Reality: Time for Investors to Cash Out?
- Baidu, Inc. (BIDU) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Baidu's Rising Costs Erode Profits: Can Future AI Gains Offset Strain?
- Baidu conclui oferta de notas sênior de CNY 4,4 bilhões
- 2 More Stocks With 1,000% Upside
Faixa diária
132.02 134.29
Faixa anual
74.71 138.00
- Fechamento anterior
- 137.83
- Open
- 133.61
- Bid
- 133.80
- Ask
- 134.10
- Low
- 132.02
- High
- 134.29
- Volume
- 3.143 K
- Mudança diária
- -2.92%
- Mudança mensal
- 44.40%
- Mudança de 6 meses
- 46.44%
- Mudança anual
- 26.52%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh