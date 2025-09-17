CotationsSections
Devises / BIDU
BIDU: Baidu Inc - American Depositary Shares, each representing 8 ord

135.35 USD 0.10 (0.07%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BIDU a changé de 0.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 134.86 et à un maximum de 138.18.

Suivez la dynamique Baidu Inc - American Depositary Shares, each representing 8 ord. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
134.86 138.18
Range Annuel
74.71 138.18
Clôture Précédente
135.25
Ouverture
136.69
Bid
135.35
Ask
135.65
Plus Bas
134.86
Plus Haut
138.18
Volume
14.266 K
Changement quotidien
0.07%
Changement Mensuel
46.07%
Changement à 6 Mois
48.13%
Changement Annuel
27.99%
