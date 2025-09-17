Währungen / BIDU
BIDU: Baidu Inc - American Depositary Shares, each representing 8 ord
135.25 USD 2.58 (1.87%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BIDU hat sich für heute um -1.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 132.02 bis zu einem Hoch von 137.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Baidu Inc - American Depositary Shares, each representing 8 ord-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
132.02 137.08
Jahresspanne
74.71 138.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 137.83
- Eröffnung
- 133.61
- Bid
- 135.25
- Ask
- 135.55
- Tief
- 132.02
- Hoch
- 137.08
- Volumen
- 21.412 K
- Tagesänderung
- -1.87%
- Monatsänderung
- 45.96%
- 6-Monatsänderung
- 48.02%
- Jahresänderung
- 27.90%
