货币 / BIDU
BIDU: Baidu Inc - American Depositary Shares, each representing 8 ord
131.25 USD 7.46 (6.03%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BIDU汇率已更改6.03%。当日，交易品种以低点130.68和高点134.34进行交易。
关注Baidu Inc - American Depositary Shares, each representing 8 ord动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BIDU新闻
日范围
130.68 134.34
年范围
74.71 134.34
- 前一天收盘价
- 123.79
- 开盘价
- 133.85
- 卖价
- 131.25
- 买价
- 131.55
- 最低价
- 130.68
- 最高价
- 134.34
- 交易量
- 20.867 K
- 日变化
- 6.03%
- 月变化
- 41.65%
- 6个月变化
- 43.65%
- 年变化
- 24.11%
