Valute / BIDU
BIDU: Baidu Inc - American Depositary Shares, each representing 8 ord
137.23 USD 1.88 (1.39%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BIDU ha avuto una variazione del 1.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 136.63 e ad un massimo di 140.50.
Segui le dinamiche di Baidu Inc - American Depositary Shares, each representing 8 ord. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BIDU News
Intervallo Giornaliero
136.63 140.50
Intervallo Annuale
74.71 140.50
- Chiusura Precedente
- 135.35
- Apertura
- 140.10
- Bid
- 137.23
- Ask
- 137.53
- Minimo
- 136.63
- Massimo
- 140.50
- Volume
- 8.682 K
- Variazione giornaliera
- 1.39%
- Variazione Mensile
- 48.10%
- Variazione Semestrale
- 50.19%
- Variazione Annuale
- 29.77%