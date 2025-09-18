QuotazioniSezioni
Valute / BIDU
Tornare a Azioni

BIDU: Baidu Inc - American Depositary Shares, each representing 8 ord

137.23 USD 1.88 (1.39%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BIDU ha avuto una variazione del 1.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 136.63 e ad un massimo di 140.50.

Segui le dinamiche di Baidu Inc - American Depositary Shares, each representing 8 ord. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BIDU News

Intervallo Giornaliero
136.63 140.50
Intervallo Annuale
74.71 140.50
Chiusura Precedente
135.35
Apertura
140.10
Bid
137.23
Ask
137.53
Minimo
136.63
Massimo
140.50
Volume
8.682 K
Variazione giornaliera
1.39%
Variazione Mensile
48.10%
Variazione Semestrale
50.19%
Variazione Annuale
29.77%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev