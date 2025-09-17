통화 / BIDU
BIDU: Baidu Inc - American Depositary Shares, each representing 8 ord
135.35 USD 0.10 (0.07%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BIDU 환율이 오늘 0.07%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 134.86이고 고가는 138.18이었습니다.
Baidu Inc - American Depositary Shares, each representing 8 ord 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BIDU News
- 골드만삭스, 바이두 목표가 AI 및 클라우드 성장 전망에 따라 상향 조정
- Goldman Sachs lifts Baidu target on AI and cloud growth prospects
- 파이퍼 샌들러, Waymo 협력에 힘입어 Lyft 목표 주가 28달러로 상향
- 중국, 차세대 소프트웨어 승자는? - Bernstein
- These software companies could be China’s "next winners," Bernstein says
- China’s Huawei co-develops DeepSeek model, improves censoring
- 바이두, AI 성장 잠재력에 골드만삭스 목표가 154달러로 상향
- Goldman Sachs raises Baidu stock price target to $154 on AI growth potential
- Fearing Chinese Economic Slowdown? Tap its Tech ETFs
- 포니 AI, CFO 월스트리트저널에 2026년 초 주요 수익 목표 달성 예정
- As China Stock Market Rallies, These ETFs Are Roaring. But Watch This Risk.
- 캐시 우드의 ARK ETF, 브레라 홀딩스 집중, 로쿠 매도
- Lyft (NASDAQ:LYFT): Scaling Up, Globally
- Cathie Wood Just Bought Baidu Stock. Should You?
- BMO sees Lyft’s Waymo deal as a ‘big step in the right direction’
- China's AI Gambit: Huawei Says Its SuperPod Crushes Nvidia's Power by 6.7x
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- 캐시 우드의 ARK ETF, CRSP, BEAM 주식 매수에 집중
- Why Baidu Stock Zoomed 11% Higher Today
- ‘We Don’t Need Nvidia’ – China Tells its Tech Titans to Stop Buying Nvidia (NVDA) Chips - TipRanks.com
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- Nvidia 하락, 넷플릭스·바이두는 상승
- General Mills, Nvidia and FedEx fall premarket; Netflix and Baidu rise
일일 변동 비율
134.86 138.18
년간 변동
74.71 138.18
- 이전 종가
- 135.25
- 시가
- 136.69
- Bid
- 135.35
- Ask
- 135.65
- 저가
- 134.86
- 고가
- 138.18
- 볼륨
- 14.266 K
- 일일 변동
- 0.07%
- 월 변동
- 46.07%
- 6개월 변동
- 48.13%
- 년간 변동율
- 27.99%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K