- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BH-A: Biglari Holdings Inc Class A
BH-A fiyatı bugün 1.48% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1650.01 ve Yüksek fiyatı olarak 1688.00 aralığında işlem gördü.
Biglari Holdings Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Sıkça sorulan sorular
BH-A hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Biglari Holdings Inc Class A hisse senedi 1688.00 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 1650.01 - 1688.00 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 1663.33 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 80 değerine ulaştı. BH-A canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Biglari Holdings Inc Class A hisse senedi temettü ödüyor mu?
Biglari Holdings Inc Class A hisse senedi şu anda 1688.00 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 40.96% ve USD değerlerini izler. BH-A hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
BH-A hisse senedi nasıl alınır?
Biglari Holdings Inc Class A hisselerini şu anki 1688.00 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 1688.00 ve Ask 1688.30 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 80 ve günlük değişim oranı 1.97% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte BH-A fiyat hareketlerini takip edin.
BH-A hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Biglari Holdings Inc Class A hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 1194.00 - 1850.00 ve mevcut fiyatı 1688.00 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 1688.00 veya Ask 1688.30 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 8.90% ve 6 aylık değişim oranı 19.35% değerlerini karşılaştırır. BH-A fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Biglari Holdings Inc Class A hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Biglari Holdings Inc Class A hisse senedi yıllık olarak 1850.00 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 1194.00 - 1850.00). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 1663.33 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Biglari Holdings Inc Class A performansını takip edin.
Biglari Holdings Inc Class A hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Biglari Holdings Inc Class A (BH-A) hisse senedi yıllık olarak en düşük 1194.00 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 1688.00 ve hareket ettiği yıllık aralık 1194.00 - 1850.00 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki BH-A fiyat hareketlerini izleyin.
BH-A hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Biglari Holdings Inc Class A geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 1663.33 ve yıllık değişim oranı 40.96% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 1663.33
- Açılış
- 1655.36
- Satış
- 1688.00
- Alış
- 1688.30
- Düşük
- 1650.01
- Yüksek
- 1688.00
- Hacim
- 80
- Günlük değişim
- 1.48%
- Aylık değişim
- 8.90%
- 6 aylık değişim
- 19.35%
- Yıllık değişim
- 40.96%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 413
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 549
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki