BH-A hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Biglari Holdings Inc Class A hisse senedi 1688.00 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 1650.01 - 1688.00 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 1663.33 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 80 değerine ulaştı. BH-A canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Biglari Holdings Inc Class A hisse senedi temettü ödüyor mu? Biglari Holdings Inc Class A hisse senedi şu anda 1688.00 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 40.96% ve USD değerlerini izler. BH-A hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

BH-A hisse senedi nasıl alınır? Biglari Holdings Inc Class A hisselerini şu anki 1688.00 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 1688.00 ve Ask 1688.30 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 80 ve günlük değişim oranı 1.97% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte BH-A fiyat hareketlerini takip edin.

BH-A hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Biglari Holdings Inc Class A hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 1194.00 - 1850.00 ve mevcut fiyatı 1688.00 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 1688.00 veya Ask 1688.30 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 8.90% ve 6 aylık değişim oranı 19.35% değerlerini karşılaştırır. BH-A fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Biglari Holdings Inc Class A hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Biglari Holdings Inc Class A hisse senedi yıllık olarak 1850.00 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 1194.00 - 1850.00). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 1663.33 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Biglari Holdings Inc Class A performansını takip edin.

Biglari Holdings Inc Class A hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Biglari Holdings Inc Class A (BH-A) hisse senedi yıllık olarak en düşük 1194.00 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 1688.00 ve hareket ettiği yıllık aralık 1194.00 - 1850.00 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki BH-A fiyat hareketlerini izleyin.