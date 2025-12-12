- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BH-A: Biglari Holdings Inc Class A
A taxa do BH-A para hoje mudou para 3.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1661.50 e o mais alto foi 1716.25.
Veja a dinâmica do par de moedas Biglari Holdings Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BH-A hoje?
Hoje Biglari Holdings Inc Class A (BH-A) está avaliado em 1715.50. O instrumento é negociado dentro de 1661.50 - 1716.25, o fechamento de ontem foi 1663.33, e o volume de negociação atingiu 58. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BH-A em tempo real.
As ações de Biglari Holdings Inc Class A pagam dividendos?
Atualmente Biglari Holdings Inc Class A está avaliado em 1715.50. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 43.26% e USD. Monitore os movimentos de BH-A no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BH-A?
Você pode comprar ações de Biglari Holdings Inc Class A (BH-A) pelo preço atual 1715.50. Ordens geralmente são executadas perto de 1715.50 ou 1715.80, enquanto 58 e 3.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BH-A no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BH-A?
Investir em Biglari Holdings Inc Class A envolve considerar a faixa anual 1194.00 - 1850.00 e o preço atual 1715.50. Muitos comparam 10.68% e 21.29% antes de enviar ordens em 1715.50 ou 1715.80. Estude as mudanças diárias de preço de BH-A no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Biglari Holdings Inc Class A?
O maior preço de Biglari Holdings Inc Class A (BH-A) no último ano foi 1850.00. As ações oscilaram bastante dentro de 1194.00 - 1850.00, e a comparação com 1663.33 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Biglari Holdings Inc Class A no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Biglari Holdings Inc Class A?
O menor preço de Biglari Holdings Inc Class A (BH-A) no ano foi 1194.00. A comparação com o preço atual 1715.50 e 1194.00 - 1850.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BH-A em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BH-A?
No passado Biglari Holdings Inc Class A passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 1663.33 e 43.26% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 1663.33
- Open
- 1664.76
- Bid
- 1715.50
- Ask
- 1715.80
- Low
- 1661.50
- High
- 1716.25
- Volume
- 58
- Mudança diária
- 3.14%
- Mudança mensal
- 10.68%
- Mudança de 6 meses
- 21.29%
- Mudança anual
- 43.26%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.