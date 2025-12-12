CotaçõesSeções
BH-A: Biglari Holdings Inc Class A

1715.50 USD 52.17 (3.14%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: Dólar americano Moeda de lucro: Dólar americano

A taxa do BH-A para hoje mudou para 3.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1661.50 e o mais alto foi 1716.25.

Veja a dinâmica do par de moedas Biglari Holdings Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BH-A hoje?

Hoje Biglari Holdings Inc Class A (BH-A) está avaliado em 1715.50. O instrumento é negociado dentro de 1661.50 - 1716.25, o fechamento de ontem foi 1663.33, e o volume de negociação atingiu 58. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BH-A em tempo real.

As ações de Biglari Holdings Inc Class A pagam dividendos?

Atualmente Biglari Holdings Inc Class A está avaliado em 1715.50. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 43.26% e USD. Monitore os movimentos de BH-A no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BH-A?

Você pode comprar ações de Biglari Holdings Inc Class A (BH-A) pelo preço atual 1715.50. Ordens geralmente são executadas perto de 1715.50 ou 1715.80, enquanto 58 e 3.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BH-A no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BH-A?

Investir em Biglari Holdings Inc Class A envolve considerar a faixa anual 1194.00 - 1850.00 e o preço atual 1715.50. Muitos comparam 10.68% e 21.29% antes de enviar ordens em 1715.50 ou 1715.80. Estude as mudanças diárias de preço de BH-A no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Biglari Holdings Inc Class A?

O maior preço de Biglari Holdings Inc Class A (BH-A) no último ano foi 1850.00. As ações oscilaram bastante dentro de 1194.00 - 1850.00, e a comparação com 1663.33 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Biglari Holdings Inc Class A no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Biglari Holdings Inc Class A?

O menor preço de Biglari Holdings Inc Class A (BH-A) no ano foi 1194.00. A comparação com o preço atual 1715.50 e 1194.00 - 1850.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BH-A em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BH-A?

No passado Biglari Holdings Inc Class A passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 1663.33 e 43.26% após os eventos corporativos.

Faixa diária
1661.50 1716.25
Faixa anual
1194.00 1850.00
Fechamento anterior
1663.33
Open
1664.76
Bid
1715.50
Ask
1715.80
Low
1661.50
High
1716.25
Volume
58
Mudança diária
3.14%
Mudança mensal
10.68%
Mudança de 6 meses
21.29%
Mudança anual
43.26%
