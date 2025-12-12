KurseKategorien
BH-A: Biglari Holdings Inc Class A

1715.50 USD 52.17 (3.14%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US-Dollar Gewinnwährung: US-Dollar

Der Wechselkurs von BH-A hat sich für heute um 3.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1661.50 bis zu einem Hoch von 1716.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die Biglari Holdings Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BH-A heute?

Die Aktie von Biglari Holdings Inc Class A (BH-A) notiert heute bei 1715.50. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1661.50 - 1716.25 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 1663.33 und das Handelsvolumen erreichte 58. Das Live-Chart von BH-A zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BH-A Dividenden?

Biglari Holdings Inc Class A wird derzeit mit 1715.50 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 43.26% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BH-A zu verfolgen.

Wie kaufe ich BH-A-Aktien?

Sie können Aktien von Biglari Holdings Inc Class A (BH-A) zum aktuellen Kurs von 1715.50 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 1715.50 oder 1715.80 platziert, während 58 und 3.05% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BH-A auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BH-A-Aktien?

Bei einer Investition in Biglari Holdings Inc Class A müssen die jährliche Spanne 1194.00 - 1850.00 und der aktuelle Kurs 1715.50 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 10.68% und 21.29%, bevor sie Orders zu 1715.50 oder 1715.80 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BH-A.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Biglari Holdings Inc Class A?

Der höchste Kurs von Biglari Holdings Inc Class A (BH-A) im vergangenen Jahr lag bei 1850.00. Innerhalb von 1194.00 - 1850.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 1663.33 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Biglari Holdings Inc Class A mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Biglari Holdings Inc Class A?

Der niedrigste Kurs von Biglari Holdings Inc Class A (BH-A) im Laufe des Jahres betrug 1194.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 1715.50 und der Spanne 1194.00 - 1850.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BH-A live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BH-A statt?

Biglari Holdings Inc Class A hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 1663.33 und 43.26% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
1661.50 1716.25
Jahresspanne
1194.00 1850.00
Vorheriger Schlusskurs
1663.33
Eröffnung
1664.76
Bid
1715.50
Ask
1715.80
Tief
1661.50
Hoch
1716.25
Volumen
58
Tagesänderung
3.14%
Monatsänderung
10.68%
6-Monatsänderung
21.29%
Jahresänderung
43.26%
