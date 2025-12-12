クォートセクション
通貨 / BH-A
BH-A: ビッグラリ・ホールディングス

1663.33 USD 0.83 (0.05%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

BH-Aの今日の為替レートは、0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり1636.69の安値と1699.95の高値で取引されました。

ビッグラリ・ホールディングスダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

BH-A株の現在の価格は？

ビッグラリ・ホールディングスの株価は本日1663.33です。1636.69 - 1699.95内で取引され、前日の終値は1662.50、取引量は306に達しました。BH-Aのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ビッグラリ・ホールディングスの株は配当を出しますか？

ビッグラリ・ホールディングスの現在の価格は1663.33です。配当方針は会社によりますが、投資家は38.90%やUSDにも注目します。BH-Aの動きはライブチャートで確認できます。

BH-A株を買う方法は？

ビッグラリ・ホールディングスの株は現在1663.33で購入可能です。注文は通常1663.33または1663.63付近で行われ、306や0.20%が市場の動きを示します。BH-Aの最新情報はライブチャートで確認できます。

BH-A株に投資する方法は？

ビッグラリ・ホールディングスへの投資では、年間の値幅1194.00 - 1850.00と現在の1663.33を考慮します。注文は多くの場合1663.33や1663.63で行われる前に、7.31%や17.61%と比較されます。BH-Aの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ビッグラリ・ホールディングスの株の最高値は？

ビッグラリ・ホールディングスの過去1年の最高値は1850.00でした。1194.00 - 1850.00内で株価は大きく変動し、1662.50と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ビッグラリ・ホールディングスのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ビッグラリ・ホールディングスの株の最低値は？

ビッグラリ・ホールディングス(BH-A)の年間最安値は1194.00でした。現在の1663.33や1194.00 - 1850.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BH-Aの動きはライブチャートで確認できます。

BH-Aの株式分割はいつ行われましたか？

ビッグラリ・ホールディングスは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、1662.50、38.90%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
1636.69 1699.95
1年のレンジ
1194.00 1850.00
以前の終値
1662.50
始値
1660.00
買値
1663.33
買値
1663.63
安値
1636.69
高値
1699.95
出来高
306
1日の変化
0.05%
1ヶ月の変化
7.31%
6ヶ月の変化
17.61%
1年の変化
38.90%
