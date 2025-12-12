- 概要
BH-A: ビッグラリ・ホールディングス
BH-Aの今日の為替レートは、0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり1636.69の安値と1699.95の高値で取引されました。
ビッグラリ・ホールディングスダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BH-A株の現在の価格は？
ビッグラリ・ホールディングスの株価は本日1663.33です。1636.69 - 1699.95内で取引され、前日の終値は1662.50、取引量は306に達しました。BH-Aのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ビッグラリ・ホールディングスの株は配当を出しますか？
ビッグラリ・ホールディングスの現在の価格は1663.33です。配当方針は会社によりますが、投資家は38.90%やUSDにも注目します。BH-Aの動きはライブチャートで確認できます。
BH-A株を買う方法は？
ビッグラリ・ホールディングスの株は現在1663.33で購入可能です。注文は通常1663.33または1663.63付近で行われ、306や0.20%が市場の動きを示します。BH-Aの最新情報はライブチャートで確認できます。
BH-A株に投資する方法は？
ビッグラリ・ホールディングスへの投資では、年間の値幅1194.00 - 1850.00と現在の1663.33を考慮します。注文は多くの場合1663.33や1663.63で行われる前に、7.31%や17.61%と比較されます。BH-Aの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ビッグラリ・ホールディングスの株の最高値は？
ビッグラリ・ホールディングスの過去1年の最高値は1850.00でした。1194.00 - 1850.00内で株価は大きく変動し、1662.50と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ビッグラリ・ホールディングスのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ビッグラリ・ホールディングスの株の最低値は？
ビッグラリ・ホールディングス(BH-A)の年間最安値は1194.00でした。現在の1663.33や1194.00 - 1850.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BH-Aの動きはライブチャートで確認できます。
BH-Aの株式分割はいつ行われましたか？
ビッグラリ・ホールディングスは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、1662.50、38.90%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 1662.50
- 始値
- 1660.00
- 買値
- 1663.33
- 買値
- 1663.63
- 安値
- 1636.69
- 高値
- 1699.95
- 出来高
- 306
- 1日の変化
- 0.05%
- 1ヶ月の変化
- 7.31%
- 6ヶ月の変化
- 17.61%
- 1年の変化
- 38.90%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
