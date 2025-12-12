QuotazioniSezioni
BH-A: Biglari Holdings Inc Class A

1688.00 USD 24.67 (1.48%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio BH-A ha avuto una variazione del 1.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1650.01 e ad un massimo di 1688.00.

Segui le dinamiche di Biglari Holdings Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BH-A oggi?

Oggi le azioni Biglari Holdings Inc Class A sono prezzate a 1688.00. Viene scambiato all'interno di 1650.01 - 1688.00, la chiusura di ieri è stata 1663.33 e il volume degli scambi ha raggiunto 80. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BH-A mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Biglari Holdings Inc Class A pagano dividendi?

Biglari Holdings Inc Class A è attualmente valutato a 1688.00. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 40.96% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BH-A.

Come acquistare azioni BH-A?

Puoi acquistare azioni Biglari Holdings Inc Class A al prezzo attuale di 1688.00. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 1688.00 o 1688.30, mentre 80 e 1.97% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BH-A sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BH-A?

Investire in Biglari Holdings Inc Class A implica considerare l'intervallo annuale 1194.00 - 1850.00 e il prezzo attuale 1688.00. Molti confrontano 8.90% e 19.35% prima di effettuare ordini su 1688.00 o 1688.30. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BH-A con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Biglari Holdings Inc Class A?

Il prezzo massimo di Biglari Holdings Inc Class A nell'ultimo anno è stato 1850.00. All'interno di 1194.00 - 1850.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 1663.33 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Biglari Holdings Inc Class A utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Biglari Holdings Inc Class A?

Il prezzo più basso di Biglari Holdings Inc Class A (BH-A) nel corso dell'anno è stato 1194.00. Confrontandolo con gli attuali 1688.00 e 1194.00 - 1850.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BH-A muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BH-A?

Biglari Holdings Inc Class A ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 1663.33 e 40.96%.

Intervallo Giornaliero
1650.01 1688.00
Intervallo Annuale
1194.00 1850.00
Chiusura Precedente
1663.33
Apertura
1655.36
Bid
1688.00
Ask
1688.30
Minimo
1650.01
Massimo
1688.00
Volume
80
Variazione giornaliera
1.48%
Variazione Mensile
8.90%
Variazione Semestrale
19.35%
Variazione Annuale
40.96%
