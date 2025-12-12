- Aperçu
BH-A: Biglari Holdings Inc Class A
Le taux de change de BH-A a changé de 0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1636.69 et à un maximum de 1699.95.
Suivez la dynamique Biglari Holdings Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BH-A aujourd'hui ?
L'action Biglari Holdings Inc Class A est cotée à 1663.33 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1636.69 - 1699.95, a clôturé hier à 1662.50 et son volume d'échange a atteint 306. Le graphique en temps réel du cours de BH-A présente ces mises à jour.
L'action Biglari Holdings Inc Class A verse-t-elle des dividendes ?
Biglari Holdings Inc Class A est actuellement valorisé à 1663.33. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 38.90% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BH-A.
Comment acheter des actions BH-A ?
Vous pouvez acheter des actions Biglari Holdings Inc Class A au cours actuel de 1663.33. Les ordres sont généralement placés à proximité de 1663.33 ou de 1663.63, le 306 et le 0.20% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BH-A sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BH-A ?
Investir dans Biglari Holdings Inc Class A implique de prendre en compte la fourchette annuelle 1194.00 - 1850.00 et le prix actuel 1663.33. Beaucoup comparent 7.31% et 17.61% avant de passer des ordres à 1663.33 ou 1663.63. Consultez le graphique du cours de BH-A en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Biglari Holdings Inc Class A ?
Le cours le plus élevé de Biglari Holdings Inc Class A l'année dernière était 1850.00. Au cours de 1194.00 - 1850.00, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 1662.50 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Biglari Holdings Inc Class A sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Biglari Holdings Inc Class A ?
Le cours le plus bas de Biglari Holdings Inc Class A (BH-A) sur l'année a été 1194.00. Sa comparaison avec 1663.33 et 1194.00 - 1850.00 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BH-A sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BH-A a-t-elle été divisée ?
Biglari Holdings Inc Class A a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 1662.50 et 38.90% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 1662.50
- Ouverture
- 1660.00
- Bid
- 1663.33
- Ask
- 1663.63
- Plus Bas
- 1636.69
- Plus Haut
- 1699.95
- Volume
- 306
- Changement quotidien
- 0.05%
- Changement Mensuel
- 7.31%
- Changement à 6 Mois
- 17.61%
- Changement Annuel
- 38.90%
