BH-A: Biglari Holdings Inc Class A
Курс BH-A за сегодня изменился на 3.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1661.50, а максимальная — 1716.25.
Следите за динамикой Biglari Holdings Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BH-A сегодня?
Biglari Holdings Inc Class A (BH-A) сегодня оценивается на уровне 1715.50. Инструмент торгуется в пределах 1661.50 - 1716.25, вчерашнее закрытие составило 1663.33, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BH-A в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Biglari Holdings Inc Class A?
Biglari Holdings Inc Class A в настоящее время оценивается в 1715.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 43.26% и USD. Отслеживайте движения BH-A на графике в реальном времени.
Как купить акции BH-A?
Вы можете купить акции Biglari Holdings Inc Class A (BH-A) по текущей цене 1715.50. Ордера обычно размещаются около 1715.50 или 1715.80, тогда как 58 и 3.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BH-A на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BH-A?
Инвестирование в Biglari Holdings Inc Class A предполагает учет годового диапазона 1194.00 - 1850.00 и текущей цены 1715.50. Многие сравнивают 10.68% и 21.29% перед размещением ордеров на 1715.50 или 1715.80. Изучайте ежедневные изменения цены BH-A на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Biglari Holdings Inc Class A?
Самая высокая цена Biglari Holdings Inc Class A (BH-A) за последний год составила 1850.00. Акции заметно колебались в пределах 1194.00 - 1850.00, сравнение с 1663.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Biglari Holdings Inc Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Biglari Holdings Inc Class A?
Самая низкая цена Biglari Holdings Inc Class A (BH-A) за год составила 1194.00. Сравнение с текущими 1715.50 и 1194.00 - 1850.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BH-A во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BH-A?
В прошлом Biglari Holdings Inc Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1663.33 и 43.26% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1663.33
- Open
- 1664.76
- Bid
- 1715.50
- Ask
- 1715.80
- Low
- 1661.50
- High
- 1716.25
- Объем
- 58
- Дневное изменение
- 3.14%
- Месячное изменение
- 10.68%
- 6-месячное изменение
- 21.29%
- Годовое изменение
- 43.26%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.