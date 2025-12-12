КотировкиРазделы
BH-A: Biglari Holdings Inc Class A

1715.50 USD 52.17 (3.14%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BH-A за сегодня изменился на 3.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1661.50, а максимальная — 1716.25.

Следите за динамикой Biglari Holdings Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BH-A сегодня?

Biglari Holdings Inc Class A (BH-A) сегодня оценивается на уровне 1715.50. Инструмент торгуется в пределах 1661.50 - 1716.25, вчерашнее закрытие составило 1663.33, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BH-A в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Biglari Holdings Inc Class A?

Biglari Holdings Inc Class A в настоящее время оценивается в 1715.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 43.26% и USD. Отслеживайте движения BH-A на графике в реальном времени.

Как купить акции BH-A?

Вы можете купить акции Biglari Holdings Inc Class A (BH-A) по текущей цене 1715.50. Ордера обычно размещаются около 1715.50 или 1715.80, тогда как 58 и 3.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BH-A на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BH-A?

Инвестирование в Biglari Holdings Inc Class A предполагает учет годового диапазона 1194.00 - 1850.00 и текущей цены 1715.50. Многие сравнивают 10.68% и 21.29% перед размещением ордеров на 1715.50 или 1715.80. Изучайте ежедневные изменения цены BH-A на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Biglari Holdings Inc Class A?

Самая высокая цена Biglari Holdings Inc Class A (BH-A) за последний год составила 1850.00. Акции заметно колебались в пределах 1194.00 - 1850.00, сравнение с 1663.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Biglari Holdings Inc Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Biglari Holdings Inc Class A?

Самая низкая цена Biglari Holdings Inc Class A (BH-A) за год составила 1194.00. Сравнение с текущими 1715.50 и 1194.00 - 1850.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BH-A во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BH-A?

В прошлом Biglari Holdings Inc Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1663.33 и 43.26% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1661.50 1716.25
Годовой диапазон
1194.00 1850.00
Предыдущее закрытие
1663.33
Open
1664.76
Bid
1715.50
Ask
1715.80
Low
1661.50
High
1716.25
Объем
58
Дневное изменение
3.14%
Месячное изменение
10.68%
6-месячное изменение
21.29%
Годовое изменение
43.26%
