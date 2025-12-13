BH-A: Biglari Holdings Inc Class A
今日BH-A汇率已更改2.53%。当日，交易品种以低点1650.01和高点1721.00进行交易。
关注Biglari Holdings Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BH-A股票今天的价格是多少？
Biglari Holdings Inc Class A股票今天的定价为1705.49。它在1650.01 - 1721.00范围内交易，昨天的收盘价为1663.33，交易量达到214。BH-A的实时价格图表显示了这些更新。
Biglari Holdings Inc Class A股票是否支付股息？
Biglari Holdings Inc Class A目前的价值为1705.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注42.42%和USD。实时查看图表以跟踪BH-A走势。
如何购买BH-A股票？
您可以以1705.49的当前价格购买Biglari Holdings Inc Class A股票。订单通常设置在1705.49或1705.79附近，而214和3.03%显示市场活动。立即关注BH-A的实时图表更新。
如何投资BH-A股票？
投资Biglari Holdings Inc Class A需要考虑年度范围1194.00 - 1850.00和当前价格1705.49。许多人在以1705.49或1705.79下订单之前，会比较10.03%和。实时查看BH-A价格图表，了解每日变化。
Biglari Holdings Inc Class A股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Biglari Holdings Inc Class A的最高价格是1850.00。在1194.00 - 1850.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Biglari Holdings Inc Class A的绩效。
Biglari Holdings Inc Class A股票的最低价格是多少？
Biglari Holdings Inc Class A（BH-A）的最低价格为1194.00。将其与当前的1705.49和1194.00 - 1850.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BH-A在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BH-A股票是什么时候拆分的？
Biglari Holdings Inc Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1663.33和42.42%中可见。
- 前一天收盘价
- 1663.33
- 开盘价
- 1655.36
- 卖价
- 1705.49
- 买价
- 1705.79
- 最低价
- 1650.01
- 最高价
- 1721.00
- 交易量
- 214
- 日变化
- 2.53%
- 月变化
- 10.03%
- 6个月变化
- 20.59%
- 年变化
- 42.42%