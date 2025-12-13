报价部分
货币 / BH-A
回到股票

BH-A: Biglari Holdings Inc Class A

1705.49 USD 42.16 (2.53%)
版块: 消费类周期性 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BH-A汇率已更改2.53%。当日，交易品种以低点1650.01和高点1721.00进行交易。

关注Biglari Holdings Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BH-A股票今天的价格是多少？

Biglari Holdings Inc Class A股票今天的定价为1705.49。它在1650.01 - 1721.00范围内交易，昨天的收盘价为1663.33，交易量达到214。BH-A的实时价格图表显示了这些更新。

Biglari Holdings Inc Class A股票是否支付股息？

Biglari Holdings Inc Class A目前的价值为1705.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注42.42%和USD。实时查看图表以跟踪BH-A走势。

如何购买BH-A股票？

您可以以1705.49的当前价格购买Biglari Holdings Inc Class A股票。订单通常设置在1705.49或1705.79附近，而214和3.03%显示市场活动。立即关注BH-A的实时图表更新。

如何投资BH-A股票？

投资Biglari Holdings Inc Class A需要考虑年度范围1194.00 - 1850.00和当前价格1705.49。许多人在以1705.49或1705.79下订单之前，会比较10.03%和。实时查看BH-A价格图表，了解每日变化。

Biglari Holdings Inc Class A股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Biglari Holdings Inc Class A的最高价格是1850.00。在1194.00 - 1850.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Biglari Holdings Inc Class A的绩效。

Biglari Holdings Inc Class A股票的最低价格是多少？

Biglari Holdings Inc Class A（BH-A）的最低价格为1194.00。将其与当前的1705.49和1194.00 - 1850.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BH-A在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BH-A股票是什么时候拆分的？

Biglari Holdings Inc Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1663.33和42.42%中可见。

日范围
1650.01 1721.00
年范围
1194.00 1850.00
前一天收盘价
1663.33
开盘价
1655.36
卖价
1705.49
买价
1705.79
最低价
1650.01
最高价
1721.00
交易量
214
日变化
2.53%
月变化
10.03%
6个月变化
20.59%
年变化
42.42%
13 十二月, 星期六