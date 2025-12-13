시세섹션
BH-A: Biglari Holdings Inc Class A

1705.49 USD 42.16 (2.53%)
부문: 경기순환소비재 베이스: 미국 달러 수익 통화: 미국 달러

BH-A 환율이 오늘 2.53%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1650.01이고 고가는 1721.00이었습니다.

Biglari Holdings Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

자주 묻는 질문

오늘 BH-A 주식의 가격은?

Biglari Holdings Inc Class A 주식은 당일 1705.49에 가격이 책정되며 1650.01 - 1721.00 내에서 거래되고 어제의 종가는 1663.33 였고 거래 볼륨은 214이었습니다. BH-A의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.

Biglari Holdings Inc Class A 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?

Biglari Holdings Inc Class A은 현재 1705.49로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 42.42% 및 USD를 지켜 봅니다. BH-A의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.

BH-A 주식을 매수하는 방법은?

Biglari Holdings Inc Class A의 주식을 현재 1705.49의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 1705.79 근처로 접수되며 214 및 3.03%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 BH-A의 업데이트를 확인해 보세요.

BH-A 주식에 투자하는 방법은?

Biglari Holdings Inc Class A에 대한 투자시에는 연간 변동폭 1194.00 - 1850.00 및 현재 가격 1705.49을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 10.03% 및 20.59%를 비교합니다. BH-A 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.

Biglari Holdings Inc Class A 주식 최고가는?

지난해 Biglari Holdings Inc Class A의 최고가는 1850.00였습니다. 1194.00 - 1850.00 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 1663.33와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Biglari Holdings Inc Class A의 움직임을 살펴보세요.

Biglari Holdings Inc Class A 최저가는?

연중 Biglari Holdings Inc Class A (BH-A)의 최저 가격은 1194.00였습니다. 현재 1705.49 및 1194.00 - 1850.00와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. BH-A의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.

BH-A 주식의 분할은 언제였는지?

Biglari Holdings Inc Class A은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 1663.33 및 42.42%에서 볼 수 있습니다.

일일 변동 비율
1650.01 1721.00
년간 변동
1194.00 1850.00
이전 종가
1663.33
시가
1655.36
Bid
1705.49
Ask
1705.79
저가
1650.01
고가
1721.00
볼륨
214
일일 변동
2.53%
월 변동
10.03%
6개월 변동
20.59%
년간 변동율
42.42%
13 12월, 토요일