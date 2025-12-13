- Panorámica
BH-A: Biglari Holdings Inc Class A
El tipo de cambio de BH-A de hoy ha cambiado un 2.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1650.01, mientras que el máximo ha alcanzado 1721.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Biglari Holdings Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BH-A hoy?
Biglari Holdings Inc Class A (BH-A) se evalúa hoy en 1705.49. El instrumento se negocia dentro de 1650.01 - 1721.00; el cierre de ayer ha sido 1663.33 y el volumen comercial ha alcanzado 214. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BH-A en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Biglari Holdings Inc Class A?
Biglari Holdings Inc Class A se evalúa actualmente en 1705.49. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 42.42% y USD. Monitoree los movimientos de BH-A en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BH-A?
Puede comprar acciones de Biglari Holdings Inc Class A (BH-A) al precio actual de 1705.49. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 1705.49 o 1705.79, mientras que 214 y 3.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BH-A en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BH-A?
Invertir en Biglari Holdings Inc Class A implica tener en cuenta el rango anual 1194.00 - 1850.00 y el precio actual 1705.49. Muchos comparan 10.03% y 20.59% antes de colocar órdenes en 1705.49 o 1705.79. Estudie los cambios diarios de precios de BH-A en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Biglari Holdings Inc Class A?
El precio más alto de Biglari Holdings Inc Class A (BH-A) en el último año ha sido 1850.00. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 1194.00 - 1850.00, una comparación con 1663.33 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Biglari Holdings Inc Class A en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Biglari Holdings Inc Class A?
El precio más bajo de Biglari Holdings Inc Class A (BH-A) para el año ha sido 1194.00. La comparación con los actuales 1705.49 y 1194.00 - 1850.00 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BH-A en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BH-A?
En el pasado, Biglari Holdings Inc Class A ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 1663.33 y 42.42% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 1663.33
- Open
- 1655.36
- Bid
- 1705.49
- Ask
- 1705.79
- Low
- 1650.01
- High
- 1721.00
- Volumen
- 214
- Cambio diario
- 2.53%
- Cambio mensual
- 10.03%
- Cambio a 6 meses
- 20.59%
- Cambio anual
- 42.42%