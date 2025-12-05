KotasyonBölümler
Dövizler / BETA
Geri dön - Hisse senetleri

BETA: BETA Technologies, Inc.

28.28 USD 1.54 (5.16%)
Sektör: Diğer semboller Baz: ABD Doları Kâr para birimi: ABD Doları

BETA fiyatı bugün -5.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 28.20 ve Yüksek fiyatı olarak 30.39 aralığında işlem gördü.

BETA Technologies, Inc. hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BETA için alım-satım uygulamaları

Thanos BETA
Omega J Msigwa
4.08 (12)
Uzman Danışmanlar
Genel Bakış   Thanos EA BETA , ticaret uygulamaları için özel olarak tasarlanmış, en son yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerini kullanan gelişmiş bir ticaret botudur. Modern ve derin öğrenme yapay zeka algoritmalarıyla donatılmış bu EA, birçok mevcut modeli geride bırakan üstün tahmin yetenekleri sunar. Bu ücretsiz beta sürümü, sürekli olarak yeni özellikler entegre ettiğim ve yenilikçi stratejiler denediğim bir geliştirme ortamıdır. Bu ticaret robotu NASDAQ sembolü için eğitilmiştir,
FREE
All in 1 Propsense MT5
Mark Bernardinis
5 (6)
Göstergeler
Apply to the 5 minute timeframe against the major USD forex pairs. AUDUSD EURUSD GBPUSD USDCAD USDCHF USDJPY Highlights the PropSense Book Levels Turn on/off for Sydney, Asia, London and New York Sessions Shows the Tokyo and London Fixes Turn on/off for Tokyo and London Configure how many historical fixes to show Shows the Sessions Turn on/off visible indication for sessions (supports 4 sessions) Visibly shows the sessions (out of the box configuration for Sydney, Tokyo, London and New York) Hig
FREE
AvA 3 Limited
Sveinn FRIDFINNSSON
Uzman Danışmanlar
AvA 3 SET files AvA 3 - HELLENIC: Dynamic Multi-Module Trading System AvA 3 - HELLENIC is a sophisticated Expert Advisor meticulously engineered for serious forex traders seeking exceptional versatility and precision in automated trading. This powerful EA integrates multiple trading modules within a flexible framework, delivering a complete trading solution adaptable to diverse market conditions. At its core, AvA 3 - HELLENIC features four specialized trading modules - ALPHA, BETA, GAMMA, and
FREE
ToughBot BETA
Florian Leonhard Schaal
Uzman Danışmanlar
Overview Please read the description carefully.  Toughbot (Free BETA Version) is an aggressive, martingale-based Expert Advisor (EA) designed for traders who thrive on high-risk, high-reward strategies - or high-risk, constant small wins, and occasional big wins so to speak. Built for MetaTrader 5, Toughbot employs a Bollinger Bands breakout strategy combined with a grid-based, hardcore-martingale approach to amplify position sizes heavily during adverse market movements. This EA is optimized
FREE
FusionPro EA
Bram Van De Vooren
Uzman Danışmanlar
FusionPro v1.1 Beta - Multi-Strategy News-Aware EA ️ CONSERVATIVE Multi-Pair Trading System with Advanced Risk Protection LIMITED BETA RELEASE - $299 (Price increases +$100 after every 10 sales - Secure your copy now!) ️ SAFETY-FIRST TRADING APPROACH Conservative Risk Management - Maximum 0.1%-2.0% risk per pair, never risky martingale News Event Protection - Automatically blocks trades during high-impact volatile events Smart Position Limits - Maximum open trades cap prevents o
Ava 3
Sveinn FRIDFINNSSON
5 (1)
Uzman Danışmanlar
AvA 3 SET files AvA 3 - HELLENIC: Dynamic Multi-Module Trading System AvA 3 - HELLENIC is a sophisticated Expert Advisor meticulously engineered for serious forex traders seeking exceptional versatility and precision in automated trading. This powerful EA integrates multiple trading modules within a flexible framework, delivering a complete trading solution adaptable to diverse market conditions. At its core, AvA 3 - HELLENIC features four specialized trading modules - ALPHA, BETA, GAMMA, and
Thanos PRO
Omega J Msigwa
Uzman Danışmanlar
Modern makine öğrenimi modelleri ve Derin Sinir Ağları kullanılarak oluşturulan bu EA, NASDAQ üzerinde ticaret sinyalleri tespit etmede ve daha yüksek doğrulukla işlemler açmada bir başyapıttır. Bu ticaret robotu NASDAQ sembolü için eğitildi, başka semboller için düzgün çalışmasını ve benzer sonuçlar vermesini beklemeyin. Gereksinimler Aracı Kurum:    Herhangi bir Aracı Kurum, ECN/SIFIR Spread tercih edilir Hesap Türü: Hedging Kaldıraç:   1:200'den itibaren Teminat:   min. 500 $ Sembol:   NASD
Indicator to Ea Robot Converter
Puiu Alex
4.5 (4)
Uzman Danışmanlar
This EA is to be based on buying /selling via buffers. ATTENTION!!! If you are using indicators from MQL5 Market use the Market folder: Example:  Custom Indicator Name - /Market/name of the indicator AVAILABLE BETA VERSION - Contact telegram: forextown Martingale, 3 custom filters, close on another signal by custom indicator, etc    This is based on the calling of a custom signal indicator.    Here are the INPUTS below and I will give a description of how each INPUT works. Please see below.
FREE

Sıkça sorulan sorular

BETA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün BETA Technologies, Inc. hisse senedi 28.28 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 28.20 - 30.39 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 29.82 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1036 değerine ulaştı. BETA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

BETA Technologies, Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu?

BETA Technologies, Inc. hisse senedi şu anda 28.28 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -16.68% ve USD değerlerini izler. BETA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

BETA hisse senedi nasıl alınır?

BETA Technologies, Inc. hisselerini şu anki 28.28 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 28.28 ve Ask 28.58 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1036 ve günlük değişim oranı -5.58% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte BETA fiyat hareketlerini takip edin.

BETA hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

BETA Technologies, Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 22.40 - 39.09 ve mevcut fiyatı 28.28 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 28.28 veya Ask 28.58 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 4.62% ve 6 aylık değişim oranı -16.68% değerlerini karşılaştırır. BETA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

BETA Technologies, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

BETA Technologies, Inc. hisse senedi yıllık olarak 39.09 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 22.40 - 39.09). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 29.82 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak BETA Technologies, Inc. performansını takip edin.

BETA Technologies, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

BETA Technologies, Inc. (BETA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 22.40 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 28.28 ve hareket ettiği yıllık aralık 22.40 - 39.09 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki BETA fiyat hareketlerini izleyin.

BETA hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

BETA Technologies, Inc. geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 29.82 ve yıllık değişim oranı -16.68% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
28.20 30.39
Yıllık aralık
22.40 39.09
Önceki kapanış
29.82
Açılış
29.95
Satış
28.28
Alış
28.58
Düşük
28.20
Yüksek
30.39
Hacim
1.036 K
Günlük değişim
-5.16%
Aylık değişim
4.62%
6 aylık değişim
-16.68%
Yıllık değişim
-16.68%
05 Aralık, Cuma
15:00
USD
Michigan Tüketici Görüşü
Açıklanan
53.3
Beklenti
50.5
Önceki
51.0
15:00
USD
Michigan Tüketici Beklentileri
Açıklanan
55.0
Beklenti
52.9
Önceki
51.0
15:00
USD
Michigan Enflasyon Beklentileri
Açıklanan
4.1%
Beklenti
3.9%
Önceki
4.5%
15:00
USD
Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentileri
Açıklanan
3.2%
Beklenti
3.5%
Önceki
3.4%
18:00
USD
Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı
Açıklanan
413
Beklenti
Önceki
407
18:00
USD
Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı
Açıklanan
549
Beklenti
Önceki
544
20:00
USD
Fed Tüketici Kredisi m/m
Açıklanan
Beklenti
$​11.43 B
Önceki
$​13.09 B
20:30
USD
CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
20:30
USD
CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
20:30
USD
CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki