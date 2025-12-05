- Genel bakış
BETA: BETA Technologies, Inc.
BETA fiyatı bugün -5.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 28.20 ve Yüksek fiyatı olarak 30.39 aralığında işlem gördü.
BETA Technologies, Inc. hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
BETA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün BETA Technologies, Inc. hisse senedi 28.28 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 28.20 - 30.39 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 29.82 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1036 değerine ulaştı. BETA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
BETA Technologies, Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu?
BETA Technologies, Inc. hisse senedi şu anda 28.28 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -16.68% ve USD değerlerini izler. BETA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
BETA hisse senedi nasıl alınır?
BETA Technologies, Inc. hisselerini şu anki 28.28 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 28.28 ve Ask 28.58 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1036 ve günlük değişim oranı -5.58% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte BETA fiyat hareketlerini takip edin.
BETA hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
BETA Technologies, Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 22.40 - 39.09 ve mevcut fiyatı 28.28 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 28.28 veya Ask 28.58 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 4.62% ve 6 aylık değişim oranı -16.68% değerlerini karşılaştırır. BETA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
BETA Technologies, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
BETA Technologies, Inc. hisse senedi yıllık olarak 39.09 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 22.40 - 39.09). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 29.82 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak BETA Technologies, Inc. performansını takip edin.
BETA Technologies, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
BETA Technologies, Inc. (BETA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 22.40 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 28.28 ve hareket ettiği yıllık aralık 22.40 - 39.09 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki BETA fiyat hareketlerini izleyin.
BETA hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
BETA Technologies, Inc. geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 29.82 ve yıllık değişim oranı -16.68% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 29.82
- Açılış
- 29.95
- Satış
- 28.28
- Alış
- 28.58
- Düşük
- 28.20
- Yüksek
- 30.39
- Hacim
- 1.036 K
- Günlük değişim
- -5.16%
- Aylık değişim
- 4.62%
- 6 aylık değişim
- -16.68%
- Yıllık değişim
- -16.68%
- Açıklanan
- 53.3
- Beklenti
- 50.5
- Önceki
- 51.0
- Açıklanan
- 55.0
- Beklenti
- 52.9
- Önceki
- 51.0
- Açıklanan
- 4.1%
- Beklenti
- 3.9%
- Önceki
- 4.5%
- Açıklanan
- 3.2%
- Beklenti
- 3.5%
- Önceki
- 3.4%
- Açıklanan
- 413
- Beklenti
- Önceki
- 407
- Açıklanan
- 549
- Beklenti
- Önceki
- 544
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $11.43 B
- Önceki
- $13.09 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki