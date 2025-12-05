BETA: BETA Technologies, Inc.
今日BETA汇率已更改-5.37%。当日，交易品种以低点28.03和高点30.39进行交易。
关注BETA Technologies, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BETA股票今天的价格是多少？
BETA Technologies, Inc.股票今天的定价为28.22。它在28.03 - 30.39范围内交易，昨天的收盘价为29.82，交易量达到1171。BETA的实时价格图表显示了这些更新。
BETA Technologies, Inc.股票是否支付股息？
BETA Technologies, Inc.目前的价值为28.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-16.85%和USD。实时查看图表以跟踪BETA走势。
如何购买BETA股票？
您可以以28.22的当前价格购买BETA Technologies, Inc.股票。订单通常设置在28.22或28.52附近，而1171和-5.78%显示市场活动。立即关注BETA的实时图表更新。
如何投资BETA股票？
投资BETA Technologies, Inc.需要考虑年度范围22.40 - 39.09和当前价格28.22。许多人在以28.22或28.52下订单之前，会比较4.40%和。实时查看BETA价格图表，了解每日变化。
BETA Technologies, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BETA Technologies, Inc.的最高价格是39.09。在22.40 - 39.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BETA Technologies, Inc.的绩效。
BETA Technologies, Inc.股票的最低价格是多少？
BETA Technologies, Inc.（BETA）的最低价格为22.40。将其与当前的28.22和22.40 - 39.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BETA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BETA股票是什么时候拆分的？
BETA Technologies, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.82和-16.85%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.82
- 开盘价
- 29.95
- 卖价
- 28.22
- 买价
- 28.52
- 最低价
- 28.03
- 最高价
- 30.39
- 交易量
- 1.171 K
- 日变化
- -5.37%
- 月变化
- 4.40%
- 6个月变化
- -16.85%
- 年变化
- -16.85%
- 实际值
- 53.3
- 预测值
- 50.5
- 前值
- 51.0
- 实际值
- 55.0
- 预测值
- 52.9
- 前值
- 51.0
- 实际值
- 4.1%
- 预测值
- 3.9%
- 前值
- 4.5%
- 实际值
- 3.2%
- 预测值
- 3.5%
- 前值
- 3.4%
- 实际值
- 413
- 预测值
- 前值
- 407
- 实际值
- 549
- 预测值
- 前值
- 544
- 实际值
-
- 预测值
- $11.43 B
- 前值
- $13.09 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值