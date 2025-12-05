Thanos PRO Omega J Msigwa 专家

使用现代机器学习模型 和深度神经网络构建，这个 EA 是检测 NASDAQ 交易信号并以更高精度开仓的杰作。 此交易机器人是为 NASDAQ 货币对训练的，不要指望它能在其他货币对上正常工作并提供类似的结果。 要求 经纪商: 任何经纪商，优选 ECN/零点差 账户类型: 对冲 杠杆: 从 1:200 开始 存款: 最低 $500 货币对: NASDAQ 时间框架: H4 (将其附加到4小时图表) - 无马丁策略 - 无网格仓位 - 默认情况下，此 EA 每次开仓都会冒 5% 的账户余额风险。 专家顾问输入参数 输入 描述 风险回报比 这是在为每笔交易设置止损和止盈时决定的风险回报比，例如，当设置为 RR 1:1 时，意味着如果止损等于 100，止盈也将是 100。 当设置为 RR 1:2 时，当止损为 100 时，止盈将是 100x2 = 200。 止损值会根据市场波动性，自动通过 ATR 指标设定。 概率阈值 这是根据该机器人中存在的 AI 模型，某个事件可能发生的概率。此输入字段会