BETA: BETA Technologies, Inc.

28.28 USD 1.54 (5.16%)
Secteur: Autres Symboles Base: Dollar américain Devise de profit: Dollar américain

Le taux de change de BETA a changé de -5.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.20 et à un maximum de 30.39.

Suivez la dynamique BETA Technologies, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BETA aujourd'hui ?

L'action BETA Technologies, Inc. est cotée à 28.28 aujourd'hui. Elle se négocie dans 28.20 - 30.39, a clôturé hier à 29.82 et son volume d'échange a atteint 1036. Le graphique en temps réel du cours de BETA présente ces mises à jour.

L'action BETA Technologies, Inc. verse-t-elle des dividendes ?

BETA Technologies, Inc. est actuellement valorisé à 28.28. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -16.68% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BETA.

Comment acheter des actions BETA ?

Vous pouvez acheter des actions BETA Technologies, Inc. au cours actuel de 28.28. Les ordres sont généralement placés à proximité de 28.28 ou de 28.58, le 1036 et le -5.58% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BETA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BETA ?

Investir dans BETA Technologies, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.40 - 39.09 et le prix actuel 28.28. Beaucoup comparent 4.62% et -16.68% avant de passer des ordres à 28.28 ou 28.58. Consultez le graphique du cours de BETA en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action BETA Technologies, Inc. ?

Le cours le plus élevé de BETA Technologies, Inc. l'année dernière était 39.09. Au cours de 22.40 - 39.09, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 29.82 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de BETA Technologies, Inc. sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action BETA Technologies, Inc. ?

Le cours le plus bas de BETA Technologies, Inc. (BETA) sur l'année a été 22.40. Sa comparaison avec 28.28 et 22.40 - 39.09 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BETA sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BETA a-t-elle été divisée ?

BETA Technologies, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 29.82 et -16.68% après les opérations sur titres.

Range quotidien
28.20 30.39
Range Annuel
22.40 39.09
Clôture Précédente
29.82
Ouverture
29.95
Bid
28.28
Ask
28.58
Plus Bas
28.20
Plus Haut
30.39
Volume
1.036 K
Changement quotidien
-5.16%
Changement Mensuel
4.62%
Changement à 6 Mois
-16.68%
Changement Annuel
-16.68%
05 décembre, vendredi
15:00
USD
Sentiment des consommateurs du Michigan
Act
53.3
Fcst
50.5
Prev
51.0
15:00
USD
prévisions des consommateurs du Michigan
Act
55.0
Fcst
52.9
Prev
51.0
15:00
USD
prévisions d’inflation au Michigan
Act
4.1%
Fcst
3.9%
Prev
4.5%
15:00
USD
prévisions d’inflation sur 5 ans au Michigan
Act
3.2%
Fcst
3.5%
Prev
3.4%
18:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
413
Fcst
Prev
407
18:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
549
Fcst
Prev
544
20:00
USD
Crédit à la consommation de la Réserve Fédérale m/m
Act
Fcst
$​11.43 B
Prev
$​13.09 B
20:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
20:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev