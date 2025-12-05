- Aperçu
BETA: BETA Technologies, Inc.
Le taux de change de BETA a changé de -5.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.20 et à un maximum de 30.39.
Suivez la dynamique BETA Technologies, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BETA aujourd'hui ?
L'action BETA Technologies, Inc. est cotée à 28.28 aujourd'hui. Elle se négocie dans 28.20 - 30.39, a clôturé hier à 29.82 et son volume d'échange a atteint 1036. Le graphique en temps réel du cours de BETA présente ces mises à jour.
L'action BETA Technologies, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
BETA Technologies, Inc. est actuellement valorisé à 28.28. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -16.68% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BETA.
Comment acheter des actions BETA ?
Vous pouvez acheter des actions BETA Technologies, Inc. au cours actuel de 28.28. Les ordres sont généralement placés à proximité de 28.28 ou de 28.58, le 1036 et le -5.58% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BETA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BETA ?
Investir dans BETA Technologies, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.40 - 39.09 et le prix actuel 28.28. Beaucoup comparent 4.62% et -16.68% avant de passer des ordres à 28.28 ou 28.58. Consultez le graphique du cours de BETA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action BETA Technologies, Inc. ?
Le cours le plus élevé de BETA Technologies, Inc. l'année dernière était 39.09. Au cours de 22.40 - 39.09, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 29.82 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de BETA Technologies, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action BETA Technologies, Inc. ?
Le cours le plus bas de BETA Technologies, Inc. (BETA) sur l'année a été 22.40. Sa comparaison avec 28.28 et 22.40 - 39.09 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BETA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BETA a-t-elle été divisée ?
BETA Technologies, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 29.82 et -16.68% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 29.82
- Ouverture
- 29.95
- Bid
- 28.28
- Ask
- 28.58
- Plus Bas
- 28.20
- Plus Haut
- 30.39
- Volume
- 1.036 K
- Changement quotidien
- -5.16%
- Changement Mensuel
- 4.62%
- Changement à 6 Mois
- -16.68%
- Changement Annuel
- -16.68%
- Act
- 53.3
- Fcst
- 50.5
- Prev
- 51.0
- Act
- 55.0
- Fcst
- 52.9
- Prev
- 51.0
- Act
- 4.1%
- Fcst
- 3.9%
- Prev
- 4.5%
- Act
- 3.2%
- Fcst
- 3.5%
- Prev
- 3.4%
- Act
- 413
- Fcst
- Prev
- 407
- Act
- 549
- Fcst
- Prev
- 544
- Act
-
- Fcst
- $11.43 B
- Prev
- $13.09 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev