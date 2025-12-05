CotizacionesSecciones
Divisas / BETA
Volver a Acciones

BETA: BETA Technologies, Inc.

28.22 USD 1.60 (5.37%)
Sector: Otros símbolos Básica: Dólar estadounidense Divisa de beneficio: Dólar estadounidense

El tipo de cambio de BETA de hoy ha cambiado un -5.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 28.03, mientras que el máximo ha alcanzado 30.39.

Siga la dinámica de la pareja de divisas BETA Technologies, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Aplicaciones comerciales para BETA

Thanos BETA
Omega J Msigwa
4.08 (12)
Asesores Expertos
Descripción general   Thanos EA BETA es un bot de trading avanzado que utiliza tecnologías de vanguardia en inteligencia artificial y aprendizaje automático, diseñado específicamente para aplicaciones de trading. Equipado con algoritmos de inteligencia artificial modernos y de aprendizaje profundo, este EA ofrece capacidades predictivas superiores, superando a muchos modelos existentes en el campo. Esta versión beta gratuita es un entorno de desarrollo en el que continuamente integro nuevas fu
FREE
All in 1 Propsense MT5
Mark Bernardinis
5 (6)
Indicadores
Aplíquese al marco temporal de 5 minutos contra los principales pares de divisas USD. AUDUSD EURUSD GBPUSD USDCAD USDCHF USDJPY Destaca los niveles de PropSense Book Activación/desactivación de las sesiones de Sydney, Asia, Londres y Nueva York Muestra los Fixes de Tokio y Londres Activar/desactivar para Tokio y Londres Configurar cuántos fixes históricos mostrar Muestra las sesiones Activar/desactivar la indicación visible de las sesiones (admite 4 sesiones) Muestra visiblemente las sesiones (c
FREE
AvA 3 Limited
Sveinn FRIDFINNSSON
Asesores Expertos
AvA 3 SET archivos AvA 3 - HELLENIC: Sistema dinámico de trading multimódulo AvA 3 - HELLENIC es un sofisticado Asesor Experto meticulosamente diseñado para operadores de Forex serios que buscan una versatilidad y precisión excepcionales en la operativa automatizada. Este potente EA integra múltiples módulos de trading dentro de un marco flexible, proporcionando una solución de trading completa y adaptable a las diversas condiciones del mercado. En su núcleo, AvA 3 - HELLENIC cuenta con cuatro
FREE
ToughBot BETA
Florian Leonhard Schaal
Asesores Expertos
Descripción Por favor, lea atentamente la descripción. Toughbot (Versión BETA gratuita) es un Asesor Experto (EA) agresivo, basado en martingala, diseñado para operadores que prosperan con estrategias de alto riesgo y alta recompensa - o de alto riesgo, pequeñas ganancias constantes y grandes ganancias ocasionales, por así decirlo. Construido para MetaTrader 5, Toughbot emplea una estrategia de ruptura de las Bandas de Bollinger combinada con un enfoque hardcore-martingale basado en rejilla p
FREE
FusionPro EA
Bram Van De Vooren
Asesores Expertos
FusionPro v1.1 Beta - EA Multi-Estrategia Consciente de las Noticias ️ CONSERVADOR Sistema de negociación multiparidad con protección avanzada frente al riesgo VERSIÓN BETA LIMITADA - $299 (El precio aumenta +$100 después de cada 10 ventas - ¡Asegure su copia ahora!) ️ ENFOQUE DE TRADING QUE DA PRIORIDAD A LA SEGURIDAD Gestión Conservadora del Riesgo - Máximo 0.1%-2.0% de riesgo por par, nunca arriesgada martingala Protección de Eventos de Noticias - Bloquea automáticamente las op
Ava 3
Sveinn FRIDFINNSSON
5 (1)
Asesores Expertos
AvA 3 SET archivos AvA 3 - HELLENIC: Sistema dinámico de trading multimódulo AvA 3 - HELLENIC es un sofisticado Asesor Experto meticulosamente diseñado para operadores de Forex serios que buscan una versatilidad y precisión excepcionales en la operativa automatizada. Este potente EA integra múltiples módulos de trading dentro de un marco flexible, proporcionando una solución de trading completa y adaptable a las diversas condiciones del mercado. En su núcleo, AvA 3 - HELLENIC cuenta con cuatro
Thanos PRO
Omega J Msigwa
Asesores Expertos
Construido utilizando modelos modernos de aprendizaje automático como y redes neuronales profundas, este EA es una obra maestra para detectar señales de trading en NASDAQ y abrir operaciones con mayor precisión. Este robot de trading fue entrenado para el símbolo NASDAQ , no esperes que funcione correctamente y ofrezca resultados similares para otros símbolos. Requisitos Broker:    Cualquier Broker, preferiblemente ECN/spread cero Tipo de cuenta: Hedging Apalancamiento:   a partir de 1:200 Dep
Indicator to Ea Robot Converter
Puiu Alex
4.5 (4)
Asesores Expertos
Este EA se basará en la compra/venta a través de buffers. ¡¡¡ATENCIÓN!!! Si utiliza indicadores de MQL5 Market utilice la carpeta Market: Ejemplo: Custom Indicator Name - /Market/nombre del indicador VERSION BETA DISPONIBLE - Contacto telegram: forextown Martingala, 3 filtros personalizados, cierre en otra señal por indicador personalizado, etc Esto se basa en la llamada de un indicador de señal personalizado. Aquí están las ENTRADAS a continuación y voy a dar una descripción de cómo funcion
FREE

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de BETA hoy?

BETA Technologies, Inc. (BETA) se evalúa hoy en 28.22. El instrumento se negocia dentro de 28.03 - 30.39; el cierre de ayer ha sido 29.82 y el volumen comercial ha alcanzado 1171. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BETA en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de BETA Technologies, Inc.?

BETA Technologies, Inc. se evalúa actualmente en 28.22. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -16.85% y USD. Monitoree los movimientos de BETA en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de BETA?

Puede comprar acciones de BETA Technologies, Inc. (BETA) al precio actual de 28.22. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 28.22 o 28.52, mientras que 1171 y -5.78% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BETA en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de BETA?

Invertir en BETA Technologies, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 22.40 - 39.09 y el precio actual 28.22. Muchos comparan 4.40% y -16.85% antes de colocar órdenes en 28.22 o 28.52. Estudie los cambios diarios de precios de BETA en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de BETA Technologies, Inc.?

El precio más alto de BETA Technologies, Inc. (BETA) en el último año ha sido 39.09. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 22.40 - 39.09, una comparación con 29.82 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de BETA Technologies, Inc. en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de BETA Technologies, Inc.?

El precio más bajo de BETA Technologies, Inc. (BETA) para el año ha sido 22.40. La comparación con los actuales 28.22 y 22.40 - 39.09 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BETA en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BETA?

En el pasado, BETA Technologies, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 29.82 y -16.85% después de las acciones corporativas.

Rango diario
28.03 30.39
Rango anual
22.40 39.09
Cierres anteriores
29.82
Open
29.95
Bid
28.22
Ask
28.52
Low
28.03
High
30.39
Volumen
1.171 K
Cambio diario
-5.37%
Cambio mensual
4.40%
Cambio a 6 meses
-16.85%
Cambio anual
-16.85%
05 diciembre, viernes
15:00
USD
Índice del Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan
Act.
53.3
Pronós.
50.5
Prev.
51.0
15:00
USD
Expectativas del Consumidor de la Universidad de Michigan
Act.
55.0
Pronós.
52.9
Prev.
51.0
15:00
USD
Previsión de la Inflación de la Universidad de Michigan
Act.
4.1%
Pronós.
3.9%
Prev.
4.5%
15:00
USD
Previsión de la Inflación a 5 años de la Universidad de Michigan
Act.
3.2%
Pronós.
3.5%
Prev.
3.4%
18:00
USD
Recuento de Plataformas Petrolíferas de EE.UU de Baker Hughes
Act.
413
Pronós.
Prev.
407
18:00
USD
Recuento de plataformas petrolíferas en EE.UU. de Baker Hughes
Act.
549
Pronós.
Prev.
544
20:00
USD
Crédito al Consumo de la FRS m/m
Act.
$​9.18 B
Pronós.
$​11.43 B
Prev.
$​11.01 B
20:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Oro de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
20:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Crudo de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
20:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Oro de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
20:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Nasdaq 100 de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.