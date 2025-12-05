- Panorámica
BETA: BETA Technologies, Inc.
El tipo de cambio de BETA de hoy ha cambiado un -5.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 28.03, mientras que el máximo ha alcanzado 30.39.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BETA Technologies, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Aplicaciones comerciales para BETA
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BETA hoy?
BETA Technologies, Inc. (BETA) se evalúa hoy en 28.22. El instrumento se negocia dentro de 28.03 - 30.39; el cierre de ayer ha sido 29.82 y el volumen comercial ha alcanzado 1171. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BETA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de BETA Technologies, Inc.?
BETA Technologies, Inc. se evalúa actualmente en 28.22. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -16.85% y USD. Monitoree los movimientos de BETA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BETA?
Puede comprar acciones de BETA Technologies, Inc. (BETA) al precio actual de 28.22. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 28.22 o 28.52, mientras que 1171 y -5.78% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BETA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BETA?
Invertir en BETA Technologies, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 22.40 - 39.09 y el precio actual 28.22. Muchos comparan 4.40% y -16.85% antes de colocar órdenes en 28.22 o 28.52. Estudie los cambios diarios de precios de BETA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de BETA Technologies, Inc.?
El precio más alto de BETA Technologies, Inc. (BETA) en el último año ha sido 39.09. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 22.40 - 39.09, una comparación con 29.82 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de BETA Technologies, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de BETA Technologies, Inc.?
El precio más bajo de BETA Technologies, Inc. (BETA) para el año ha sido 22.40. La comparación con los actuales 28.22 y 22.40 - 39.09 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BETA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BETA?
En el pasado, BETA Technologies, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 29.82 y -16.85% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 29.82
- Open
- 29.95
- Bid
- 28.22
- Ask
- 28.52
- Low
- 28.03
- High
- 30.39
- Volumen
- 1.171 K
- Cambio diario
- -5.37%
- Cambio mensual
- 4.40%
- Cambio a 6 meses
- -16.85%
- Cambio anual
- -16.85%
- Act.
- 53.3
- Pronós.
- 50.5
- Prev.
- 51.0
- Act.
- 55.0
- Pronós.
- 52.9
- Prev.
- 51.0
- Act.
- 4.1%
- Pronós.
- 3.9%
- Prev.
- 4.5%
- Act.
- 3.2%
- Pronós.
- 3.5%
- Prev.
- 3.4%
- Act.
- 413
- Pronós.
- Prev.
- 407
- Act.
- 549
- Pronós.
- Prev.
- 544
- Act.
- $9.18 B
- Pronós.
- $11.43 B
- Prev.
- $11.01 B
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.