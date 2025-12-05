- Panoramica
BETA: BETA Technologies, Inc.
Il tasso di cambio BETA ha avuto una variazione del -5.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.20 e ad un massimo di 30.39.
Segui le dinamiche di BETA Technologies, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BETA oggi?
Oggi le azioni BETA Technologies, Inc. sono prezzate a 28.28. Viene scambiato all'interno di 28.20 - 30.39, la chiusura di ieri è stata 29.82 e il volume degli scambi ha raggiunto 1036. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BETA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni BETA Technologies, Inc. pagano dividendi?
BETA Technologies, Inc. è attualmente valutato a 28.28. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -16.68% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BETA.
Come acquistare azioni BETA?
Puoi acquistare azioni BETA Technologies, Inc. al prezzo attuale di 28.28. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 28.28 o 28.58, mentre 1036 e -5.58% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BETA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BETA?
Investire in BETA Technologies, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 22.40 - 39.09 e il prezzo attuale 28.28. Molti confrontano 4.62% e -16.68% prima di effettuare ordini su 28.28 o 28.58. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BETA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni BETA Technologies, Inc.?
Il prezzo massimo di BETA Technologies, Inc. nell'ultimo anno è stato 39.09. All'interno di 22.40 - 39.09, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 29.82 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di BETA Technologies, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BETA Technologies, Inc.?
Il prezzo più basso di BETA Technologies, Inc. (BETA) nel corso dell'anno è stato 22.40. Confrontandolo con gli attuali 28.28 e 22.40 - 39.09 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BETA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BETA?
BETA Technologies, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 29.82 e -16.68%.
- Chiusura Precedente
- 29.82
- Apertura
- 29.95
- Bid
- 28.28
- Ask
- 28.58
- Minimo
- 28.20
- Massimo
- 30.39
- Volume
- 1.036 K
- Variazione giornaliera
- -5.16%
- Variazione Mensile
- 4.62%
- Variazione Semestrale
- -16.68%
- Variazione Annuale
- -16.68%
