CotaçõesSeções
Moedas / BETA
Voltar para Ações

BETA: BETA Technologies, Inc.

28.28 USD 1.54 (5.16%)
Setor: Outros símbolos Base: Dólar americano Moeda de lucro: Dólar americano

A taxa do BETA para hoje mudou para -5.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 28.20 e o mais alto foi 30.39.

Veja a dinâmica do par de moedas BETA Technologies, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Aplicativos de negociação para BETA

Thanos BETA
Omega J Msigwa
4.08 (12)
Experts
Visão geral   Thanos EA BETA é um bot de trading avançado que utiliza tecnologias de ponta em inteligência artificial e aprendizado de máquina, especificamente projetado para aplicações de trading. Equipado com algoritmos modernos de inteligência artificial e aprendizado profundo, este EA oferece capacidades preditivas superiores, superando muitos dos modelos existentes no campo. Esta versão beta gratuita é um sandbox de desenvolvimento, onde continuo a integrar novos recursos e a experimentar
FREE
All in 1 Propsense MT5
Mark Bernardinis
5 (6)
Indicadores
Apply to the 5 minute timeframe against the major USD forex pairs. AUDUSD EURUSD GBPUSD USDCAD USDCHF USDJPY Highlights the PropSense Book Levels Turn on/off for Sydney, Asia, London and New York Sessions Shows the Tokyo and London Fixes Turn on/off for Tokyo and London Configure how many historical fixes to show Shows the Sessions Turn on/off visible indication for sessions (supports 4 sessions) Visibly shows the sessions (out of the box configuration for Sydney, Tokyo, London and New York) Hig
FREE
AvA 3 Limited
Sveinn FRIDFINNSSON
Experts
AvA 3 SET files AvA 3 - HELLENIC: Dynamic Multi-Module Trading System AvA 3 - HELLENIC is a sophisticated Expert Advisor meticulously engineered for serious forex traders seeking exceptional versatility and precision in automated trading. This powerful EA integrates multiple trading modules within a flexible framework, delivering a complete trading solution adaptable to diverse market conditions. At its core, AvA 3 - HELLENIC features four specialized trading modules - ALPHA, BETA, GAMMA, and
FREE
ToughBot BETA
Florian Leonhard Schaal
Experts
Overview Please read the description carefully.  Toughbot (Free BETA Version) is an aggressive, martingale-based Expert Advisor (EA) designed for traders who thrive on high-risk, high-reward strategies - or high-risk, constant small wins, and occasional big wins so to speak. Built for MetaTrader 5, Toughbot employs a Bollinger Bands breakout strategy combined with a grid-based, hardcore-martingale approach to amplify position sizes heavily during adverse market movements. This EA is optimized
FREE
FusionPro EA
Bram Van De Vooren
Experts
FusionPro v1.1 Beta - Multi-Strategy News-Aware EA ️ CONSERVATIVE Multi-Pair Trading System with Advanced Risk Protection LIMITED BETA RELEASE - $299 (Price increases +$100 after every 10 sales - Secure your copy now!) ️ SAFETY-FIRST TRADING APPROACH Conservative Risk Management - Maximum 0.1%-2.0% risk per pair, never risky martingale News Event Protection - Automatically blocks trades during high-impact volatile events Smart Position Limits - Maximum open trades cap prevents o
Ava 3
Sveinn FRIDFINNSSON
5 (1)
Experts
AvA 3 SET files AvA 3 - HELLENIC: Dynamic Multi-Module Trading System AvA 3 - HELLENIC is a sophisticated Expert Advisor meticulously engineered for serious forex traders seeking exceptional versatility and precision in automated trading. This powerful EA integrates multiple trading modules within a flexible framework, delivering a complete trading solution adaptable to diverse market conditions. At its core, AvA 3 - HELLENIC features four specialized trading modules - ALPHA, BETA, GAMMA, and
Thanos PRO
Omega J Msigwa
Experts
Construído usando modelos modernos de aprendizado de máquina como e Redes Neurais Profundas, este EA é uma obra-prima na detecção de sinais de trading no NASDAQ e na abertura de operações com maior precisão. Este robô de trading foi treinado para o símbolo NASDAQ , não espere que funcione corretamente e forneça resultados semelhantes para outros símbolos. Requisitos Corretor:    Qualquer Corretor, preferencialmente ECN/spread zero Tipo de Conta: Hedging Alavancagem:   a partir de 1:200 Depósit
Indicator to Ea Robot Converter
Puiu Alex
4.5 (4)
Experts
This EA is to be based on buying /selling via buffers. ATTENTION!!! If you are using indicators from MQL5 Market use the Market folder: Example:  Custom Indicator Name - /Market/name of the indicator AVAILABLE BETA VERSION - Contact telegram: forextown Martingale, 3 custom filters, close on another signal by custom indicator, etc    This is based on the calling of a custom signal indicator.    Here are the INPUTS below and I will give a description of how each INPUT works. Please see below.
FREE

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BETA hoje?

Hoje BETA Technologies, Inc. (BETA) está avaliado em 28.28. O instrumento é negociado dentro de 28.20 - 30.39, o fechamento de ontem foi 29.82, e o volume de negociação atingiu 1036. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BETA em tempo real.

As ações de BETA Technologies, Inc. pagam dividendos?

Atualmente BETA Technologies, Inc. está avaliado em 28.28. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -16.68% e USD. Monitore os movimentos de BETA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BETA?

Você pode comprar ações de BETA Technologies, Inc. (BETA) pelo preço atual 28.28. Ordens geralmente são executadas perto de 28.28 ou 28.58, enquanto 1036 e -5.58% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BETA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BETA?

Investir em BETA Technologies, Inc. envolve considerar a faixa anual 22.40 - 39.09 e o preço atual 28.28. Muitos comparam 4.62% e -16.68% antes de enviar ordens em 28.28 ou 28.58. Estude as mudanças diárias de preço de BETA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações BETA Technologies, Inc.?

O maior preço de BETA Technologies, Inc. (BETA) no último ano foi 39.09. As ações oscilaram bastante dentro de 22.40 - 39.09, e a comparação com 29.82 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BETA Technologies, Inc. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações BETA Technologies, Inc.?

O menor preço de BETA Technologies, Inc. (BETA) no ano foi 22.40. A comparação com o preço atual 28.28 e 22.40 - 39.09 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BETA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BETA?

No passado BETA Technologies, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 29.82 e -16.68% após os eventos corporativos.

Faixa diária
28.20 30.39
Faixa anual
22.40 39.09
Fechamento anterior
29.82
Open
29.95
Bid
28.28
Ask
28.58
Low
28.20
High
30.39
Volume
1.036 K
Mudança diária
-5.16%
Mudança mensal
4.62%
Mudança de 6 meses
-16.68%
Mudança anual
-16.68%
05 dezembro, sexta-feira
15:00
USD
Índice de Percepção do Consumidor de Michigan
Atu.
53.3
Projeç.
50.5
Prév.
51.0
15:00
USD
Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan
Atu.
55.0
Projeç.
52.9
Prév.
51.0
15:00
USD
Expectativas de Inflação da Universidade de Michigan
Atu.
4.1%
Projeç.
3.9%
Prév.
4.5%
15:00
USD
Expectativas de Inflação a 5 anos da Universidade de Michigan
Atu.
3.2%
Projeç.
3.5%
Prév.
3.4%
18:00
USD
Contagem de Sondas Baker Hughes
Atu.
413
Projeç.
Prév.
407
18:00
USD
Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
Atu.
549
Projeç.
Prév.
544
20:00
USD
Mudança de Crédito ao Consumidor do Sistema de Reserva Federal (FRS) (Mensal)
Atu.
Projeç.
$​11.43 bilh
Prév.
$​13.09 bilh
20:30
USD
Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
20:30
USD
Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
20:30
USD
S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
20:30
USD
Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.