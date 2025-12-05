- Visão do mercado
BETA: BETA Technologies, Inc.
A taxa do BETA para hoje mudou para -5.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 28.20 e o mais alto foi 30.39.
Veja a dinâmica do par de moedas BETA Technologies, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BETA hoje?
Hoje BETA Technologies, Inc. (BETA) está avaliado em 28.28. O instrumento é negociado dentro de 28.20 - 30.39, o fechamento de ontem foi 29.82, e o volume de negociação atingiu 1036. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BETA em tempo real.
As ações de BETA Technologies, Inc. pagam dividendos?
Atualmente BETA Technologies, Inc. está avaliado em 28.28. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -16.68% e USD. Monitore os movimentos de BETA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BETA?
Você pode comprar ações de BETA Technologies, Inc. (BETA) pelo preço atual 28.28. Ordens geralmente são executadas perto de 28.28 ou 28.58, enquanto 1036 e -5.58% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BETA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BETA?
Investir em BETA Technologies, Inc. envolve considerar a faixa anual 22.40 - 39.09 e o preço atual 28.28. Muitos comparam 4.62% e -16.68% antes de enviar ordens em 28.28 ou 28.58. Estude as mudanças diárias de preço de BETA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BETA Technologies, Inc.?
O maior preço de BETA Technologies, Inc. (BETA) no último ano foi 39.09. As ações oscilaram bastante dentro de 22.40 - 39.09, e a comparação com 29.82 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BETA Technologies, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BETA Technologies, Inc.?
O menor preço de BETA Technologies, Inc. (BETA) no ano foi 22.40. A comparação com o preço atual 28.28 e 22.40 - 39.09 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BETA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BETA?
No passado BETA Technologies, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 29.82 e -16.68% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 29.82
- Open
- 29.95
- Bid
- 28.28
- Ask
- 28.58
- Low
- 28.20
- High
- 30.39
- Volume
- 1.036 K
- Mudança diária
- -5.16%
- Mudança mensal
- 4.62%
- Mudança de 6 meses
- -16.68%
- Mudança anual
- -16.68%
- Atu.
- 53.3
- Projeç.
- 50.5
- Prév.
- 51.0
- Atu.
- 55.0
- Projeç.
- 52.9
- Prév.
- 51.0
- Atu.
- 4.1%
- Projeç.
- 3.9%
- Prév.
- 4.5%
- Atu.
- 3.2%
- Projeç.
- 3.5%
- Prév.
- 3.4%
- Atu.
- 413
- Projeç.
- Prév.
- 407
- Atu.
- 549
- Projeç.
- Prév.
- 544
- Atu.
-
- Projeç.
- $11.43 bilh
- Prév.
- $13.09 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.