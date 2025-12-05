- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BETA: BETA Technologies, Inc.
Der Wechselkurs von BETA hat sich für heute um -1.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.05 bis zu einem Hoch von 29.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die BETA Technologies, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Handelsanwendungen für BETA
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BETA heute?
Die Aktie von BETA Technologies, Inc. (BETA) notiert heute bei 29.35. Sie wird innerhalb einer Spanne von 29.05 - 29.95 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 29.82 und das Handelsvolumen erreichte 219. Das Live-Chart von BETA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BETA Dividenden?
BETA Technologies, Inc. wird derzeit mit 29.35 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -13.52% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BETA zu verfolgen.
Wie kaufe ich BETA-Aktien?
Sie können Aktien von BETA Technologies, Inc. (BETA) zum aktuellen Kurs von 29.35 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 29.35 oder 29.65 platziert, während 219 und -2.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BETA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BETA-Aktien?
Bei einer Investition in BETA Technologies, Inc. müssen die jährliche Spanne 22.40 - 39.09 und der aktuelle Kurs 29.35 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 8.58% und -13.52%, bevor sie Orders zu 29.35 oder 29.65 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BETA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BETA Technologies, Inc.?
Der höchste Kurs von BETA Technologies, Inc. (BETA) im vergangenen Jahr lag bei 39.09. Innerhalb von 22.40 - 39.09 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 29.82 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BETA Technologies, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BETA Technologies, Inc.?
Der niedrigste Kurs von BETA Technologies, Inc. (BETA) im Laufe des Jahres betrug 22.40. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 29.35 und der Spanne 22.40 - 39.09 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BETA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BETA statt?
BETA Technologies, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 29.82 und -13.52% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.82
- Eröffnung
- 29.95
- Bid
- 29.35
- Ask
- 29.65
- Tief
- 29.05
- Hoch
- 29.95
- Volumen
- 219
- Tagesänderung
- -1.58%
- Monatsänderung
- 8.58%
- 6-Monatsänderung
- -13.52%
- Jahresänderung
- -13.52%
- Akt
- 53.3
- Erw
- 50.5
- Vorh
- 51.0
- Akt
- 55.0
- Erw
- 52.9
- Vorh
- 51.0
- Akt
- 4.1%
- Erw
- 3.9%
- Vorh
- 4.5%
- Akt
- 3.2%
- Erw
- 3.5%
- Vorh
- 3.4%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 407
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 544
- Akt
-
- Erw
- $11.43 B
- Vorh
- $13.09 B
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh