BETA: BETA Technologies, Inc.

29.10 USD 0.72 (2.41%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BETA за сегодня изменился на -2.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.99, а максимальная — 30.39.

Следите за динамикой BETA Technologies, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BETA сегодня?

BETA Technologies, Inc. (BETA) сегодня оценивается на уровне 29.10. Инструмент торгуется в пределах 28.99 - 30.39, вчерашнее закрытие составило 29.82, а торговый объем достиг 677. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BETA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BETA Technologies, Inc.?

BETA Technologies, Inc. в настоящее время оценивается в 29.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -14.26% и USD. Отслеживайте движения BETA на графике в реальном времени.

Как купить акции BETA?

Вы можете купить акции BETA Technologies, Inc. (BETA) по текущей цене 29.10. Ордера обычно размещаются около 29.10 или 29.40, тогда как 677 и -2.84% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BETA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BETA?

Инвестирование в BETA Technologies, Inc. предполагает учет годового диапазона 22.40 - 39.09 и текущей цены 29.10. Многие сравнивают 7.66% и -14.26% перед размещением ордеров на 29.10 или 29.40. Изучайте ежедневные изменения цены BETA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BETA Technologies, Inc.?

Самая высокая цена BETA Technologies, Inc. (BETA) за последний год составила 39.09. Акции заметно колебались в пределах 22.40 - 39.09, сравнение с 29.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BETA Technologies, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BETA Technologies, Inc.?

Самая низкая цена BETA Technologies, Inc. (BETA) за год составила 22.40. Сравнение с текущими 29.10 и 22.40 - 39.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BETA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BETA?

В прошлом BETA Technologies, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.82 и -14.26% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.99 30.39
Годовой диапазон
22.40 39.09
Предыдущее закрытие
29.82
Open
29.95
Bid
29.10
Ask
29.40
Low
28.99
High
30.39
Объем
677
Дневное изменение
-2.41%
Месячное изменение
7.66%
6-месячное изменение
-14.26%
Годовое изменение
-14.26%
