BETA: BETA Technologies, Inc.
Курс BETA за сегодня изменился на -2.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.99, а максимальная — 30.39.
Следите за динамикой BETA Technologies, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Торговые приложения для BETA
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BETA сегодня?
BETA Technologies, Inc. (BETA) сегодня оценивается на уровне 29.10. Инструмент торгуется в пределах 28.99 - 30.39, вчерашнее закрытие составило 29.82, а торговый объем достиг 677. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BETA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BETA Technologies, Inc.?
BETA Technologies, Inc. в настоящее время оценивается в 29.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -14.26% и USD. Отслеживайте движения BETA на графике в реальном времени.
Как купить акции BETA?
Вы можете купить акции BETA Technologies, Inc. (BETA) по текущей цене 29.10. Ордера обычно размещаются около 29.10 или 29.40, тогда как 677 и -2.84% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BETA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BETA?
Инвестирование в BETA Technologies, Inc. предполагает учет годового диапазона 22.40 - 39.09 и текущей цены 29.10. Многие сравнивают 7.66% и -14.26% перед размещением ордеров на 29.10 или 29.40. Изучайте ежедневные изменения цены BETA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BETA Technologies, Inc.?
Самая высокая цена BETA Technologies, Inc. (BETA) за последний год составила 39.09. Акции заметно колебались в пределах 22.40 - 39.09, сравнение с 29.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BETA Technologies, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BETA Technologies, Inc.?
Самая низкая цена BETA Technologies, Inc. (BETA) за год составила 22.40. Сравнение с текущими 29.10 и 22.40 - 39.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BETA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BETA?
В прошлом BETA Technologies, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.82 и -14.26% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.82
- Open
- 29.95
- Bid
- 29.10
- Ask
- 29.40
- Low
- 28.99
- High
- 30.39
- Объем
- 677
- Дневное изменение
- -2.41%
- Месячное изменение
- 7.66%
- 6-месячное изменение
- -14.26%
- Годовое изменение
- -14.26%
- Акт.
- 53.3
- Прог.
- 50.5
- Пред.
- 51.0
- Акт.
- 55.0
- Прог.
- 52.9
- Пред.
- 51.0
- Акт.
- 4.1%
- Прог.
- 3.9%
- Пред.
- 4.5%
- Акт.
- 3.2%
- Прог.
- 3.5%
- Пред.
- 3.4%
- Акт.
- 413
- Прог.
- Пред.
- 407
- Акт.
- 549
- Прог.
- Пред.
- 544
- Акт.
-
- Прог.
- $11.43 млрд
- Пред.
- $13.09 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.