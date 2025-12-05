クォートセクション
BETA: ベータ・テクノロジーズ

28.28 USD 1.54 (5.16%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

BETAの今日の為替レートは、-5.16%変化しました。日中、通貨は1あたり28.20の安値と30.39の高値で取引されました。

ベータ・テクノロジーズダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Thanos BETA
Omega J Msigwa
4.08 (12)
エキスパート
概要   Thanos EA BETA  は、最先端のAIおよび機械学習技術を活用した、トレーディングアプリケーション向けに特別に設計された高度なトレードボットです。現代的なディープラーニングアルゴリズムを搭載しており、このEAは多くの既存モデルを凌駕する優れた予測能力を提供します。 この無料のベータ版は、新機能を継続的に統合し、革新的な戦略を試すための開発サンドボックスです。 このトレードロボットはNASDAQシンボル用にトレーニングされているため、他のシンボルで同様の結果が得られることは期待しないでください。 要件 ブローカー: どのブローカーでも可、推奨はECN/ゼロスプレッド 口座タイプ: ヘッジ レバレッジ: 1:200以上 最低入金額: $500 シンボル: NASDAQ 時間枠: H4 - マーチンゲールなし - グリッドベースのポジションなし - このEAは、開かれた取引ごとに口座残高の5%をリスクにさらします。 これはベータ版ソフトウェアであるため、ぜひご意見やフィードバックをお寄せください。 アルゴリズムトレーディングのDiscordチャン
All in 1 Propsense MT5
Mark Bernardinis
5 (6)
インディケータ
Apply to the 5 minute timeframe against the major USD forex pairs. AUDUSD EURUSD GBPUSD USDCAD USDCHF USDJPY Highlights the PropSense Book Levels Turn on/off for Sydney, Asia, London and New York Sessions Shows the Tokyo and London Fixes Turn on/off for Tokyo and London Configure how many historical fixes to show Shows the Sessions Turn on/off visible indication for sessions (supports 4 sessions) Visibly shows the sessions (out of the box configuration for Sydney, Tokyo, London and New York) Hig
AvA 3 Limited
Sveinn FRIDFINNSSON
エキスパート
ToughBot BETA
Florian Leonhard Schaal
エキスパート
Overview Please read the description carefully.  Toughbot (Free BETA Version) is an aggressive, martingale-based Expert Advisor (EA) designed for traders who thrive on high-risk, high-reward strategies - or high-risk, constant small wins, and occasional big wins so to speak. Built for MetaTrader 5, Toughbot employs a Bollinger Bands breakout strategy combined with a grid-based, hardcore-martingale approach to amplify position sizes heavily during adverse market movements. This EA is optimized
FusionPro EA
Bram Van De Vooren
エキスパート
FusionPro v1.1 Beta - Multi-Strategy News-Aware EA ️ CONSERVATIVE Multi-Pair Trading System with Advanced Risk Protection LIMITED BETA RELEASE - $299 (Price increases +$100 after every 10 sales - Secure your copy now!) ️ SAFETY-FIRST TRADING APPROACH Conservative Risk Management - Maximum 0.1%-2.0% risk per pair, never risky martingale News Event Protection - Automatically blocks trades during high-impact volatile events Smart Position Limits - Maximum open trades cap prevents o
よくあるご質問

BETA株の現在の価格は？

ベータ・テクノロジーズの株価は本日28.28です。28.20 - 30.39内で取引され、前日の終値は29.82、取引量は1036に達しました。BETAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ベータ・テクノロジーズの株は配当を出しますか？

ベータ・テクノロジーズの現在の価格は28.28です。配当方針は会社によりますが、投資家は-16.68%やUSDにも注目します。BETAの動きはライブチャートで確認できます。

BETA株を買う方法は？

ベータ・テクノロジーズの株は現在28.28で購入可能です。注文は通常28.28または28.58付近で行われ、1036や-5.58%が市場の動きを示します。BETAの最新情報はライブチャートで確認できます。

BETA株に投資する方法は？

ベータ・テクノロジーズへの投資では、年間の値幅22.40 - 39.09と現在の28.28を考慮します。注文は多くの場合28.28や28.58で行われる前に、4.62%や-16.68%と比較されます。BETAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ベータ・テクノロジーズの株の最高値は？

ベータ・テクノロジーズの過去1年の最高値は39.09でした。22.40 - 39.09内で株価は大きく変動し、29.82と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ベータ・テクノロジーズのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ベータ・テクノロジーズの株の最低値は？

ベータ・テクノロジーズ(BETA)の年間最安値は22.40でした。現在の28.28や22.40 - 39.09と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BETAの動きはライブチャートで確認できます。

BETAの株式分割はいつ行われましたか？

ベータ・テクノロジーズは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、29.82、-16.68%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
28.20 30.39
1年のレンジ
22.40 39.09
以前の終値
29.82
始値
29.95
買値
28.28
買値
28.58
安値
28.20
高値
30.39
出来高
1.036 K
1日の変化
-5.16%
1ヶ月の変化
4.62%
6ヶ月の変化
-16.68%
1年の変化
-16.68%
