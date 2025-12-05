- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BETA: ベータ・テクノロジーズ
BETAの今日の為替レートは、-5.16%変化しました。日中、通貨は1あたり28.20の安値と30.39の高値で取引されました。
ベータ・テクノロジーズダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BETAの取引アプリ
よくあるご質問
BETA株の現在の価格は？
ベータ・テクノロジーズの株価は本日28.28です。28.20 - 30.39内で取引され、前日の終値は29.82、取引量は1036に達しました。BETAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ベータ・テクノロジーズの株は配当を出しますか？
ベータ・テクノロジーズの現在の価格は28.28です。配当方針は会社によりますが、投資家は-16.68%やUSDにも注目します。BETAの動きはライブチャートで確認できます。
BETA株を買う方法は？
ベータ・テクノロジーズの株は現在28.28で購入可能です。注文は通常28.28または28.58付近で行われ、1036や-5.58%が市場の動きを示します。BETAの最新情報はライブチャートで確認できます。
BETA株に投資する方法は？
ベータ・テクノロジーズへの投資では、年間の値幅22.40 - 39.09と現在の28.28を考慮します。注文は多くの場合28.28や28.58で行われる前に、4.62%や-16.68%と比較されます。BETAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ベータ・テクノロジーズの株の最高値は？
ベータ・テクノロジーズの過去1年の最高値は39.09でした。22.40 - 39.09内で株価は大きく変動し、29.82と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ベータ・テクノロジーズのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ベータ・テクノロジーズの株の最低値は？
ベータ・テクノロジーズ(BETA)の年間最安値は22.40でした。現在の28.28や22.40 - 39.09と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BETAの動きはライブチャートで確認できます。
BETAの株式分割はいつ行われましたか？
ベータ・テクノロジーズは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、29.82、-16.68%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 29.82
- 始値
- 29.95
- 買値
- 28.28
- 買値
- 28.58
- 安値
- 28.20
- 高値
- 30.39
- 出来高
- 1.036 K
- 1日の変化
- -5.16%
- 1ヶ月の変化
- 4.62%
- 6ヶ月の変化
- -16.68%
- 1年の変化
- -16.68%
- 実際
- 53.3
- 期待
- 50.5
- 前
- 51.0
- 実際
- 55.0
- 期待
- 52.9
- 前
- 51.0
- 実際
- 4.1%
- 期待
- 3.9%
- 前
- 4.5%
- 実際
- 3.2%
- 期待
- 3.5%
- 前
- 3.4%
- 実際
- 413
- 期待
- 前
- 407
- 実際
- 549
- 期待
- 前
- 544
- 実際
-
- 期待
- $11.43 B
- 前
- $13.09 B
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前